141 phát hiện, bắt giữ cô gái trẻ tàng trữ trái phép chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Thị My (22 tuổi, trú tại Bồng Am, Sơn Động, Bắc Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng do tổ công tác Y2-141 Công an TP bắt giữ bàn giao.

