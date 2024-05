Liên hoan phim Cannes 2024 (LHP Cannes) đã khép lại với sự chiến thắng đầy sôi nổi của bộ phim "Anora" của đạo diễn Sean Baker. LHP Cannes năm nay, chủ đề tình yêu được đặt lên hàng đầu, và giải thưởng danh giá Palme d’Or đã được trao cho một câu chuyện tình yêu đầy phá cách, phá vỡ mọi quan niệm truyền thống về tình yêu kiểu "Lọ Lem".

Cannes 2024 "tri ân" chủ đề tình yêu vượt qua thử thách

Giải thưởng danh giá Cành Cọ Vàng - Palme d’Or đã được trao cho "Anora" của đạo diễn Sean Baker. Ảnh: Reuters.

Bộ phim "Anora" với sự diễn xuất tuyệt vời của Mikey Madison trong vai Ani, một vũ công gợi cảm và người hộ tống ở New York đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Ani đồng ý ký vào hợp đồng để làm bạn gái Ivan trong mộ tuần, con trai của một tài phiệt Nga, do Mark Eidelstein thủ vai. Mối quan hệ này dẫn đến một cuộc hôn nhân đầy bất ngờ và sau đó là sự phản ứng khắc nghiệt từ gia đình Ivan. Nhưng chính sự thông minh và tinh tế trong diễn xuất, Mikey Madison đã làm nên thành công của bộ phim, biến Ani trở thành một nhân vật không chỉ đẹp mà còn sâu sắc và đầy tình cảm.

Dàn điễn viên "Anora" tại Cannes 2024. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn của liên hoan là bộ phim "The Seed of the Sacred Fig" của đạo diễn Iran Mohammad Rasoulof, người đang chạy trốn khỏi án tù ở quê nhà. Nội dung của "The Seed of the Sacred Fig" kể về một gia đình sinh sống tại Tehran, Thủ đô của Iran. Nhân vật chính là luật sư Iman (do Missagh Zareh thủ vai), khi anh này được chỉ định làm thẩm phán trong một phiên tòa chính trị và được yêu cầu phải ban hành án tử dù chưa đủ bằng chứng kết tội. Trong khi đó, vợ và hai con gái của anh ngày càng trở nên xa cách khi tham gia các hoạt động biểu tình đòi quyền cho phụ nữ tại quốc gia này.

Bộ phim "The Seed of the Sacred Fig" gây tiếc nuối khi không giành được giải Palme d’Or mà chỉ nhận giải thưởng đặc biệt cho kịch bản xuất sắc nhất. Tuy nhiên, đây vẫn là một tác phẩm đáng chú ý với những cảnh phim đầy ám ảnh và những thông điệp chính trị sâu sắc.

Bộ phim "The Seed of the Sacred Fig" của đạo diễn Iran Mohammad Rasoulof nhận được 15 phút vỗ tay tại Cannes 2024. Ảnh: Variety.

Một sự kiện đáng nhớ khác tại Cannes năm nay là bộ phim "Emilia Perez" của Jacques Audiard, một bộ phim nhạc kịch tội phạm đã giành giải thưởng của Ban giám khảo. Bộ phim này còn đặc biệt bởi giải thưởng diễn xuất xuất sắc nhất được chia đều cho bốn diễn viên: Adriana Paz, Selena Gomez, Zoe Saldana và Karla Sofía Gascón. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết giữa các diễn viên cis (người hợp giới) và trans (người chuyển giới).

Trong khi đó, bộ phim "All We Imagine As Light" của đạo diễn Ấn Độ Payal Kapadia đã xuất sắc giành giải Grand Prix. Bộ phim này kể về cuộc sống của ba y tá ở Mumbai, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo, được ví như tác phẩm của Satyajit Ray.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Miguel Gomes với bộ phim "Grand Tour", một câu chuyện theo phong cách Somerset Maugham về một quan chức thuộc địa Anh ở Miến Điện trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Bộ phim này đã thể hiện sự sáng tạo độc đáo và đầy mê hoặc của Gomes.

Bộ phim "The Substance" của Coralie Fargeat đã giành giải kịch bản xuất sắc nhất với sự tham gia của Demi Moore đã gây "náo loạn" liên hoan với phong cách hài hước và kinh dị.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc năm nay được trao cho 4 mỹ nhân trong "Emilia Pérez", gồm Selena Gomez, Édgar Ramírez, Zoe Saldaña và Karla Sofía Gascón. Tuy nhiên, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez và Selena Gomez đều vắng mặt do bận lịch trình riêng. Giải Nam diễn viên xuất sắc thuộc về Jesse Plemons trong "Kinds of Kindness".

Liên hoan phim Cannes 2024 khép lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là sự tiếc nuối dành cho đạo diễn Rasoulof, nhưng không thể phủ nhận rằng "Anora" đã mang lại năng lượng, sự phấn khích và một loại hưng phấn kỳ lạ, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.