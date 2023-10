16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ mới

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ

Ngày 17/10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Hội ND tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hải Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN); đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Hội ND tỉnh Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thành Chung

Tại ngày làm việc thứ nhất 16/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 29 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Trịnh Văn Thiện- Bí thư Huyện uỷ Thanh Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương khóa X.

Đặc biệt Hội ND tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; 2 nghị quyết và 2 chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và các chủ trương, đề án, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hằng năm, trung bình có 190.794 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (vượt 8% chỉ tiêu), qua bình xét có 130.651 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,3% so với hộ đăng ký (vượt 36,6% chỉ tiêu).

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức Hội ND các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hội ND tỉnh Hải Dương phấn đấu kết nạp mới từ 12.000 hội viên trở lên; hỗ trợ ít nhất 8.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; hằng năm có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký, 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên…

5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ mới

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - Trần Đức Thắng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác hội và phong trào nông dân mà Hội ND tỉnh Hải Dương đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

Để phong trào Hội ND trong nhiệm kỳ mới đạt được hiệu quả, các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và Tỉnh uỷ Hải Dương cũng gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm, thiết yếu để Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Hải Dương khóa X nghiên cứu, vận dụng, triển khai có hiệu quả.

Trong đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đã gợi mở 5 nhiệm vụ. Cụ thể: Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng Hội ND các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng. Kịp thời phổ biến đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức hội nông dân các cấp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động. Không ngừng kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy Hội ND các cấp trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương cần đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Hội ND tỉnh cần khẳng định và phát huy vai trò chủ thể trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương cần chủ động tham gia ngay từ đầu và trực tiếp đối với các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đổi mới việc tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nông dân theo hướng đi sâu, đi sát, khơi dậy ý thức làm chủ của hội viên, nông dân.

Nhân dịp này, Hội ND tỉnh Hải Dương được nhận Cờ thi đua của Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.