16 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 11/6, Cục An toàn thực phẩm cập nhật cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đến ngày 09/6/2020 gồm 16 cơ sở với số tiền phạt là 1.139.483.715 đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay Cục An toàn thực phẩm xử phạt 24 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 1,62 tỷ đồng.

Bình luận 0

Danh sách các công ty bao gồm: Công ty Cổ Phần Đầu tư Kim Long (địa chỉ: Lô 2A - Khu Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm "quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immukid plus, Bổ gan giải độc Livsin-94 Forte, immukid new mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo". Công ty TNHH Dutuno & Hava (địa chỉ: Căn hộ 08 A, tầng 08A tòa nhà G3 Vinhome Greenbay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) bị phạt 50 triệu vì hành vi vi phạm "quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm béo An nhiên New gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh". Công ty TNHH Thương mại IAC (địa chỉ: Số nhà 31, ngõ 186 đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) bị phạt 50 triệu vì vi phạm "quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Xương khớp MH và Navigout gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh". Công ty TNHH Golden Health USA (địa chỉ: Số 30A đường số 5 khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 182.572.019 đồng vì vi phạm "buôn bán sản phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng là 07 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: BonCare Kid Gold (Số lô: 030518, NSX: 250518, HSD: 250521), Ginseng Gold Max (Số lô: 041117, NSX: 271117, HSD: 271120), HairCare Gold Plus (Số lô: 010917, NSX: 110917, HSD: 110920), Siro Livar Kid Gold (Số lô: 010117, NSX: 030117, HSD: 030120), Piles Gold Max (Số lô: 010517, NSX: 100517, HSD: 100520) Queen Gold Max (Số lô 010817, NSX: 180817, HSD: 180820), Viên ngậm Tobsill Gold Plus-Hương bạc hà (Số lô: 010318, NSX: 210318, HSD: 210321)]; Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng là 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Felicsol Gold (Số lô: 020917, NSX: 030917, HSD: 030920) và Slimax Gold (Số lô: 010916, NSX: 220916, HSD: 220919)". Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương (địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương ) bị phạt 210.886.216 đồng vì vi phạm "sản xuất sản phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng là 06 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: BonCare Kid Gold (Số lô: 030518, NSX: 250518, HSD: 250521), Ginseng Gold Max (Số lô: 041117, NSX: 271117, HSD: 271120), HairCare Gold Plus (Số lô: 010917, NSX: 110917, HSD: 110920), Siro Livar Kid Gold (Số lô: 010117, NSX: 030117, HSD: 030120), Piles Gold Max (Số lô: 010517, NSX: 100517, HSD: 100520) Queen Gold Max (Số lô 010817, NSX: 180817, HSD: 180820)". Công ty Cổ phần Tanaphar (địa chỉ: Cụm công nghiệp thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) bị phạt 201.800.480 đồng vì vi phạm "sản xuất sản phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm Tobsill Gold Plus-Hương bạc hà (Số lô: 010318, NSX: 210318, HSD: 210321)". Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam (địa chỉ: Thôn Phương Quế, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị phạt 100 triệu vì vi phạm "sản xuất sản phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng là 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Arginin (lô sx: 0118, NSX: 150618, HSD: 150621) và 3B Canada (lô sx: 0118, NSX: 060718, HSD: 060721)". Công ty Cổ phần Holistar (địa chỉ: DV10 LK 428 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) bị phạt 9.225.000 đồng vì vi phạm "bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOLI HPGERD, số lô 010118, NSX: 11.01.2018, HSD: 10.01.202". Công ty cổ phần Thảo Mộc Đường (địa chỉ: Tầng 14, toà nhà Viwaseen, số 48 Đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị phạt 50 triệu vì vi phạm "quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diagood gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh". Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco Việt Nam (địa chỉ: Phòng 802 số 627 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt 25 triệu vì vi phạm "quảng cáo 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Đại kiện can và Liki gold có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định". Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIHECO (địa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) bị phạt 25 triệu vì vi phạm "không thực hiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất mọi lô sản phẩm theo quy định của pháp luật [02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan cà gai leo xạ đen Morringa Detox Green Milk Thistle: lô 050519 (NSX: 050519, HSD: 050522) và lô 250519 (NSX: 250619, HSD: 250622)]". Công ty TNHH TM FFG (địa chỉ: số nhà 08, ngách 1 ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt 50 triệu vì vi phạm "quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích tâm đường gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh". Công ty Cổ phần Triệu Sơn (địa chỉ: Lô 1.1 tầng 1, nhà A2, 289 A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 50 triệu vì vi phạm "quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: An can và An giáp gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh". Công ty Cổ Phần dược phẩm Phát Đạt (địa chỉ: Lô 2A - Khu Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị phạt 25 triệu vì vi phạm"quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trường Xuân Vương không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định". Công ty TNHH Cenly Organic (địa chỉ: Số nhà 35 ngõ 1/62/26 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt 25 triệu vì vi phạm"quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo mộc hỗ trợ giảm béo Cenly không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định". Công ty TNHH Ripple Việt Nam (địa chỉ: Phòng 502, tầng 5, số 435 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 50 triệu vì vi phạm"quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hoạt huyết ngọc thanh và Xoan rico gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh". Quỳnh Anh Chia sẻ