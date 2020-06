Cảnh báo nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người tiêu dùng

Ngày 9/6, Trong thời gian vừa qua trên website: https://www.watsons.vn/viên-uống-blackmores-ginkgoforte-40-viên/p/BP_204186; http://nhathuocminhchinh.com.vn/black-mores-ginkgoforte.html đang quảng cáo và bán sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blackmores Ginkgoforte.

Nội dung quảng cáo như thuốc chữa các bệnh, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm do Công ty TNHH DV & TM Mesa đang làm thủ tục công bố và chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Còn trên website: https://www.nanofast-chinhhang.vn/baobao?utm_source=ntt&utm_medium=baobao&utm_campaign=gutgut cũng có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe Nano Fast vi phạm quy định quảng cáo. Sản phẩm này được Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam, (Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Đối với các sản phẩm vi phạm nói trên, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm liên tục ra các thông báo về vi phạm quảng cáo của nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). Các sản phẩm này đều lừa dối người tiêu dùng khi quảng cáo sản phẩm thực phẩm như thuốc hoặc thổi phồng công dụng, quảng cáo không đúng với nội dung quảng cáo đăng ký, lợi dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo sản phẩm thực phẩm...

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết việc lừa dối quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, là những hành vi bất chấp luân thường đạo lý. Vì lợi nhuận mà họ sẵn sàng lừa dối, kể cả những người bệnh đang ở hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, tình trạng quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên facebook diễn ra rất tràn lan. “Chúng tôi ngày nào cũng phải vào kiểm tra, phát hiện rất nhiều quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng nhưng lại khẳng định “trị bệnh”, “dùng một liều là khỏi”, “Đông y trị nhức xương khớp”... Những quảng cáo này lừa dối người tiêu dùng. Đây là nỗi bức xúc không chỉ của cơ quan quản lý mà của rất nhiều người tiêu dùng".

Ông Phong phân tích, tác hại của các quảng cáo lừa dối này là khiến không ít người bệnh tin vào tác dụng chữa bệnh của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chỉ uống sản phẩm mà chậm chễ đi điều trị bệnh. Đặc biệt những bệnh hiểm nghèo, dễ biến chứng khi điều trị muộn như ung thư, đái tháo đường... Nếu người bệnh đi khám sớm, tuân thủ phác đồ điều trị của Bộ Y tế thì bệnh sẽ sớm được đẩy lui. Nhưng vì tin vào tác dụng chữa bệnh của thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên không đi viện, đến khi bệnh nặng đi viện thì bệnh nặng, điều trị khó khăn, tốn kém thậm chí tử vong.

Tuy nhiên, việc xử lý các quảng cáo trên trang mạng xã hội không dễ. Vì có nhiều trường hợp cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, mời doanh nghiệp đứng ra công bố sản phẩm đang quảng cáo trên mạng xã hội để lập biên bản phạt, họ phủ nhận không phải do họ thực hiện.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm phải thêm những bước khác để xử phạt. Như với quảng cáo vi phạm trên website mà doanh nghiệp phủ nhận không phải do họ thực hiện mà cho rằng, có thể do cá nhân hoặc đại lý đứng ra quảng cáo, mà đại lý thì không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Cục phải gửi báo cáo đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu xử lý các quảng cáo này. Đồng thời cảnh báo tới người tiêu dùng, trong lúc chờ các cơ quan chức năng quản lý thì không mua, không sử dụng các sản phẩm này, vì đó là những quảng cáo sai sự thật.