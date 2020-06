Cần đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm

Đây là Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tin chuyên đề do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong đã báo cáo tại buổi thông tin chuyên đề “Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay” cho trên 350 đại biểu là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm

PGS Phong đã truyền đạt các nội dung về thực trạng và giải pháp vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay; tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm; công tác thông tin truyền thông; công tác thanh tra, kiểm tra; thực trạng việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay.

Ông Phong cũng nhận định, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai mạnh mẽ, năm 2019 cả nước đã thanh tra, kiểm tra tại hơn 664.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt gần 46.000 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt trên 209 tỷ đồng…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, giải pháp đặt ra trong thời gian tới đó là: đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông, đặc biệt là truyền thông thay đổi hành vi; tăng cường công tác thanht ra, kiểm tra, tăng cường xử phạt tuyến cơ sở và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời cần tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp; các bộ, ngành trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập lậu; tiếp tục triển khai các mô hình điểm về bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, vùng nguyên liệu an toàn, chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn…