Nghệ An: Thành lập 470 đoàn kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020 với chủ đề ""Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm". Tuy nhiên, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, vì vậy việc triển khai các hoạt động truyền thông gặp nhiều khó khăn, nhất là tổ chức các hội thảo, hội nghị, lễ phát động, truyền thông trực tiếp....

Để nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho người dân và các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã triển khai tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống phát thanh của tất cả các xã, phường, thị trấn.

Băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại Nghệ An

Đồng thời tổ chức treo băng rôn tuyên truyền các thông điệp về an toàn thực phẩm như: Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm Việt Nam, không được quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm là thuốc, Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn,... trên các tuyến đường, trục đường lớn. Đặc biệt, tại thành phố Vinh đã có ít nhất 30 băng rôn với nhiều thông điệp được truyền tải.

Kết quả tổng kết Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020 tại Nghệ An cho thấy, toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 6 lớp với 225 người tham gia, 160 buổi nói chuyện/hội thảo với 1.083 lượt người; 5.014 lượt phát thanh, 5 phóng sự trên truyền hình; 42 bài báo viết; 9.600 tờ rơi; in sao và cấp phát 25 đĩa hình, 505 đĩa tiếng; treo 938 băng rôn, khẩu hiệu....

Toàn tỉnh cũng thành lập 470 đoàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra 5.184 cơ sở, trong đó có 4.232 cơ sở đạt (chiếm 81,6%), có 952 cơ sở không đạt (chiếm 18,4%), tiến hành xử lý vi phạm hành chính 171 cơ sở với số tiền 464.560.000đ.

Các đoàn kiểm tra tiến hành xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu hóa học đối với 420 mẫu thực phẩm cho kết quả 352 mẫu đạt (83,8%) và 68 mẫu không đạt (16,2%). Riêng Đoàn thanh tra liên ngành tuyến tỉnh tổ chức làm việc với 6 Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm các huyện, thị xã và 6 Ban chỉ đạo cấp xã.

Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm cũng đã được triển khai trên địa bàn thành phố Vinh và một số huyện trọng điểm với tổng 39 mẫu, trong đó: Xét nghiệm nhanh 23 chỉ tiêu hóa lý (23/23 mẫu đạt); gửi mẫu kiểm nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia 26 mẫu, số mẫu đạt: 19/26 mẫu (73,07%), số mẫu không đạt: 07/26 mẫu (26,93%).

Trong dịp Tháng hành động, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm do 3 cháu từ 6-7 tuổi tự ý làm và ăn thịt cóc, rất may là đã phát hiện và xử trí kịp thời, không có trường hợp tử vong.