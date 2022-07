Các ông lớn nhà nước kinh doanh có lãi

Thông tin được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước, 6 tháng qua một số tập đoàn, tổng công ty đã đạt lợi nhuận cao hoặc có nhiều nỗ lực, đạt lợi nhuận vượt trội so với kế hoạch năm và với cùng kỳ, như Petrovietnam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)...

Tổng nộp ngân sách nhà nước hợp nhất của 16/19 tập đoàn, tổng công ty, không bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), SCIC và VEC, ước đạt 125.829 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ.

Tổng nộp ngân sách nhà nước 19/19 công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty ước đạt 31.818 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ. Trong đó, một số tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ như Petrovietnam, TKV và Petrolimex...

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 có rất nhiều thách thức, khó khăn, nhưng các tập đoàn, tổng công ty đã nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn còn có những tồn tại, hạn chế; hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn. "Việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đòi hỏi Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 doanh nghiệp trực thuộc cần đẩy mạnh hơn nữa các mặt công tác để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao" - ông Hoàng Anh nói.

Theo ông Hoàng Anh, trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước bảo đảm đúng kế hoạch và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời...