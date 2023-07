18 tháng xảy ra 16 đợt thiên tai, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại cống ngòi Tre (ở khu 6, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) nằm trên tuyến đường liên tỉnh 317A từ Thanh Thủy đi Hòa Bình, ngày 13/9/2022. Video: Hoan Nguyễn



Chi gần 200 tỷ đồng cho công tác phòng chống thiên tai

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 đợt thiên tai, gây thiệt hại ước khoảng 16,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2022, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 13 đợt thiên tai làm một người chết, một người bị thương; hư hỏng 120 ngôi nhà; ngập úng 1.700 ha lúa và rau màu; sạt lở, hư hại một số công trình giao thông, thủy lợi… Tổng thiệt hại ước tính 94,3 tỷ đồng.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai; phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro.

Ngày 8/9/2022, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, một trận mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét làm nhà cửa, đất đai của người dân sống ven ngòi Lạt (xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Năm 2022, tỉnh Phú Thọ đã tu bổ, sửa chữa 10 cống dưới đê, cải tạo nâng cấp 19 km đê các loại, triển khai xử lý khẩn cấp các công trình sạt lở bờ, vở sông với chiều dài 3,1 km; cải tạo, nâng cấp 10 công trình hồ đập; tiếp tục thực hiện 3 dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Tân Sơn và một số dự án trọng điểm...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo thi công xong 2 công trình xử lý khẩn cấp thuộc thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa) và xã Dân Quyền (huyện Tam Nông); tiếp tục đôn đốc thi công 2 công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở ngòi tiêu hạ lưu cống Tiên Du và cống Dầu thuộc huyện Phù Ninh...

Tổng nguồn lực huy động từ ngân sách tỉnh, hỗ trợ từ Trung ương, Quỹ Phòng, chống thiên tai và nguồn từ các tổ chức xã hội cho công tác phòng, chống thiên tai từ năm 2022 đến nay gần 200 tỷ đồng. 100% xã, phường, thị trấn đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Các đợt thiên tai năm 2022 đã gây sạt lở, hư hại một số công trình giao thông, thủy lợi… trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đề nghị được đầu tư, cấp phát trang thiết bị thiết yếu cho công tác ứng phó sự cố thiên tai

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường diễn tập ứng phó sự cố phù hợp với từng địa phương; chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án khắc phục sự cố các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai đang thực hiện trên địa bàn; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè; tăng cường công tác hậu kiểm đối với những địa bàn có sự cố công trình thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai…

Mới đây (ngày 13/7), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ.

Ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai; sạt lở bờ sông Thao đoạn qua địa bàn xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ). Ảnh: H.N

Trong buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã nêu báo cáo, đề xuất đến đoàn công tác với các nội dung như kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tiếp tục quan tâm đầu tư, cấp phát các trang thiết bị thiết yếu cho công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt là các thiết bị, công nghệ cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các trang thiết bị phục vụ thông tin liên lạc.

Tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị được tăng cường hỗ trợ các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn; tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để xây dựng và cải tạo các công trình hồ, đập; xử lý các vị trí bờ, vở sông bị sạt lở nguy hiểm, nâng cấp các đoạn đê cao trình còn thấp và hệ thống công trình thủy lợi bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.