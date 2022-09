18 trường mầm non ở Đan Phượng tham dự hội thi "Tiếng hát giáo viên mầm non"

Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng tổ chức Hội thi "Tiếng hát giáo viên mầm non".



Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao giải Nhất cho Trường mầm non Đan Phượng. Ảnh: Nguyễn Nga

Tham dự hội thi có 18 tiết mục múa, hát đến từ 18 trường mầm non trên địa bàn huyện.

Với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và nghề giáo viên, các cô giáo trường mầm non đã mang đến cho Ban tổ chức, khán giả những bài múa, hát đơn ca, tam ca đặc sắc, thể hiện sự đầu tư công phu về trang phục và đạo cụ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho trường mầm non Đan Phượng; 2 giải Nhì cho trường mầm non thị trấn Phùng và mầm non huyện; 4 giải Ba cho các trường mầm non Thọ An, Tân Hội B, Liên Hà và Hạ Mỗ; 11 giải Khuyến khích trao cho các trường còn lại.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, hội thi là dịp để các cô giáo mầm non giao lưu học hỏi, thể hiện năng khiếu múa hát, đồng thời tạo không khí phấn khởi trước thềm năm học mới 2022 - 2023 và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).