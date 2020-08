2 ca Covid-19 mới, cảnh giác phòng dịch trong bệnh viện

2 ca mắc mới (BN1037-1038) được ghi nhận tại Đà Nẵng (1 ca trong nước) và Hà Nội (1 ca được cách ly ngay tại Hải Dương sau khi nhập cảnh).

Ca bệnh 1037 (BN1037) là nữ, 29 tuổi, trú tại An Hải, Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng. BN tiếp xúc với BN1036, kết quả xét nghiệm ngày 27/8 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh1038 (BN1038) là nam, 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 11/8, BN từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Trong thời gian cách ly, BN ở cùng phòng với BN1034.

Ngày 25/8, sau khi hết thời gian cách ly, BN về nhà trọ tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa BN vào cách ly tại Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm). Kết quả xét nghiệm ngày 27/8 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy BN dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, BN đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến 18h ngày 28/8, Việt Nam có tổng cộng 1.038 ca mắc Covid-19, trong đó có 689 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 549 ca.

Số ca tử vong là 30 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng, như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 12 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch (chiếm 3,3%). Trong đó, số bệnh nhân tiên lượng rất nặng là 9/12 trường hợp (2,5%) và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 3 trường hợp (0,8%). Số trường hợp mắc Covid-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Thời gian qua, những ca tử vong, tiên lượng nặng hầu hết là bệnh nhân nặng xuất phát từ ổ dịch tại cụm 3 bệnh viện tại Đà Nẵng, do đó, công tác tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trong bệnh viện liên tục được nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long đặc biệt lưu ý, bệnh viện nào cũng có khả năng bị Covid-19 xâm nhập, những bệnh viện tưởng chừng như không có khả năng bị như sản, nhi... càng cần phải lưu tâm, tránh lơ là. GS Long yêu cầu các bệnh viện cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt, nghiêm túc.

"Nếu cơ sở y tế nào không đảm bảo an toàn thì dừng hoạt động ngay. Nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu, bất kể đó là bệnh viện công hay tư. Không để tình trạng vì một sơ xuất mà phải đóng băng cả bệnh viện”, GS Long nhấn mạnh.

Cho dù liên tục nhắc nhở nhưng vẫn còn bệnh viện lơ là phòng dịch. Bộ Y tế vừa cho biết, thời gian qua, Bộ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn.

Trong tuần qua, Đoàn số 1 đã kiểm tra một số bệnh viện (BV) tại TP.Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh. Kết quả, BV đa khoa Bắc Ninh vừa đạt mức an toàn; BV Thận Hà Nội, BV Phổi Hà Nội, BV đa khoa tỉnh Hà Nam xếp loại an toàn ở mức thấp; BV đa khoa Hồng Phúc (Bắc Ninh) xếp loại chưa an toàn.

Do đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh tạm dừng hoạt động tiếp nhận bệnh nhân mới của BV đa khoa Hồng Phúc để khắc phục toàn diện các nội dung chưa đạt theo Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn. Đồng thời, Bộ yêu cầu các BV còn lơ là có hình thức phê bình, tạm đình chỉ đối với các cá nhân chưa làm tốt công tác phòng dịch.