2 cô gái mâu thuẫn ghen tức, xô xát gây thương tích vì... 1 chàng trai

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Kim Ngọc (SN 1997, cư trú ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội “Cố ý gây thương tích” - theo Báo An Giang.

Bị can Nguyễn Kim Ngọc. Nguồn: BVPL

Thông tin vụ việc từ BVPL: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2022, Nguyễn Kim Ngọc có quen biết và quan hệ tình cảm với Nguyễn Trần Quang H. (SN 1997, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).



Lúc này, Đặng Cao Kỳ Duyên (SN 2000, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) là bạn gái cũ của H. biết được sự việc nên ghen tức. Sau đó, Duyên; Văn Ngọc Mi (SN 1996, trú tại thị xã Tân Châu); Thái Thị Mỹ Tiên (SN 2004, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và một số người bạn lập nhóm chat messenger trên mạng xã hội rồi thêm Ngọc và H. vào nhóm. Thời gian này, Duyên, Mi, Mỹ Tiên thường hay nhắn tin trên nhóm nói những lời lẽ xúc phạm và hăm dọa đòi đánh Ngọc, nhưng Ngọc vẫn giữ im lặng.

Đến ngày 4/4/2023, Mỹ Tiên gửi vào nhóm chat đoạn clip Duyên tát vào mặt H. nhiều cái, đồng thời nhóm Duyên, Mi, Mỹ Tiên nhắn tin hẹn gặp Ngọc để giải quyết mâu thuẫn.

Đến ngày 8/4/2023, Ngọc thuê xe 7 chỗ tự lái, rồi rủ một nhóm bạn cư trú tại tỉnh Kiên Giang đi cùng mình lên thị xã Tân Châu để giải quyết mâu thuẫn với Duyên. Khi đến khu vực phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu thì gặp nhóm của Duyên.

Tại đây, Ngọc một mình bước xuống xe ôtô để nói chuyện với nhóm Duyên, Mi, Mỹ Tiên, sau vài câu nói thì xảy ra xô xát đánh nhau, trong lúc xô xát thì Ngọc lấy cây dao cạo chân mày trong túi áo khoác quơ nhiều cái trúng vào người Duyên gây thương tích. Sau đó, nhóm của Ngọc và Duyên xông vào đánh nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Châu ghi lời khai Nguyễn Kim Ngọc. Nguồn: Báo An Giang

Khi lực lượng Công an thị xã nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, đồng thời mời các đối tượng có liên quan để làm việc thì sự việc mới được tạm lắng.



Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.