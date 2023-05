TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghịch tử đâm chết cha và chú ruột; tin mới vụ CEO Nguyễn Phương Hằng

Nghịch tử dùng dao phóng lợn đâm chết cha và chú ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân (SN 2005, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Lâm Hoài Ân là đối tượng đã dùng dao đâm tử vong cha và chú ruột chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.



Lâm Hoài Ân khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 3/5, ông Lâm Hoàng S (SN 1980, cha ruột của Ân) cùng 2 em ruột là Lâm Viết T (SN 1983), Lâm Thanh T (SN 1987) và Dương Hữu Th (SN 1991, cùng trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại nhà.



Hung khí gây án thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22h cùng ngày, Lâm Hoài Ân đi uống cà phê về tới thì xảy ra mâu thuẫn với cha ruột và chú ruột dẫn đến xô xát. Sau đó Ân bỏ đi.



Một lúc sau, Ân cùng Dương Văn Hiền (SN 2004) và Nu Tánh Linh (SN 2006, cùng trú tại địa phương) đi trên xe máy quay lại bàn nhậu để Ân giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến địa điểm thì Ân thấy cha và 3 người đang đứng ngoài đường, trên tay có cầm hung khí. Ngay lúc đó Ân xuống xe cầm dao (loại dao phóng lợn) chạy đến đâm chú tử vong tại chỗ, sau đó đâm cha làm ông té ngã. Không dừng lại, Ân tiếp tục cầm dao đuổi đánh 2 người còn lại nhưng bị giật lấy dao, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường. Cha của đối tượng Ân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với Công an thị trấn Óc Eo bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Đồng thời, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Thoại Sơn và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7h ngày 4/5, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Ân khi đang lẩn trốn tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an tiến hành mời Hiền và Linh về trụ sở làm việc.

Riêng đối với Linh và Hiền, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng

Sáng 5/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng, sau khi TAND TP.HCM nhận hồ sơ vụ án từ VKSND cùng cấp.

CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Ảnh: D.V

Hôm qua (4/5), TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Cáo trạng của vụ án này thể hiện, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân.



Những nội dung phát ngôn của bà Hằng gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân: Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, CEO Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên do nằm mơ.

Ngoài ra, 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bà Nguyễn Phương Hằng, nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng.

Trong vụ án này, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia nhiều buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo cơ quan điều tra, Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Con rể ra tù hôm trước, hôm sau đâm mẹ vợ trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày 4/5 thi hành lệnh bắt Phạm Hồng Việt (SN 1972, quê Quảng Ninh) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ngay sau khi ra tù, Phạm Hồng Việt rút dao đâm mẹ vợ.

Theo tin ban đầu, năm 2010, Việt lấy vợ ở TP.Bắc Giang, có mẹ vợ là bà Cúc (SN 1939). Năm 2021, anh ta bị tòa án phạt 24 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Ra tù ngày 3/5, Việt về nhà vợ ở TP.Bắc Giang xin ở nhờ nhưng bị bà Cúc đuổi đi, phải ngủ gầm cầu tối hôm đó. Sáng hôm sau, người này đến trại tạm giam Công an Bắc Giang thăm mẹ đẻ, đang bị tạm giữ ở đây nhưng không được gặp.

Đến chiều, Việt quay lại nhà mẹ vợ, hỏi mượn sổ hộ khẩu nhưng bà Cúc nói "không biết để đâu". Đối tượng bực tức, rút dao nhọn ra đâm 2 nhát khiến bà Cúc bị thương, phải đi cấp cứu.

Vụ việc sau đó được trình báo, Việt bị công an bắt giữ lập tức.

Cự cãi với đồng nghiệp, một bảo vệ bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/5, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phạm Văn Cội, làm một người bị đâm tử vong.

Người đàn ông bị đối phương cầm hung khí đâm tử vong ở khuôn viên cây xanh trước cổng ra vào Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: T.K

Trước đó, cuối giờ chiều 4/5, người dân thấy hai người đàn ông đứng cự cãi tại khuôn viên cây xanh, trước cổng ra vào Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM ở đường Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.



Sau đó, đối phương cầm hung khí tấn công người đàn ông khiến người này tử vong tại chỗ. Công an huyện Củ Chi ngay sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nghi phạm được đưa về trụ sở công an, lấy lời khai.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông T.V.P. (51 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Ông P. và nghi phạm đâm ông cùng làm bảo vệ cho một công ty trong Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Công an thông tin vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn, 4 người bị thương ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/5, tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn huyện Long Điền.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: S.Khê

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4/5, tại khu vực Hương lộ 14, trước Trường TH Cao Văn Ngọc, thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi (huyện Long Điền) xảy ra vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn giữa nhóm Đào Đình T. (tên thường gọi T. khùng, SN 1985, ngụ tại TP.Vũng Tàu) với đối tượng chưa rõ nhân thân lại lịch.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nhân thân lai lịch một số đối tượng thuộc nhóm Đào Đình T. tham gia vụ việc trên, gồm: Đào Đình T., Lê Văn Kh. (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu), Bùi Phúc Gi. (SN 1979, trú tại tỉnh Bến Tre), Nguyễn Anh Q. (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) và 1 đối tượng tên G. (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch).

Người dân sống gần hiện trường thông tin, trong 2 nhóm trên có một nhóm đi bằng ô tô. Và sau vụ nổ súng, có 4 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện những người này vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện ở địa phương.

Đến sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất, nhiều nhân chứng và người liên quan đã được mời lên làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra.