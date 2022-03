2 tháng đầu năm, doanh thu vận tải hành khách của Hà Nội đạt 2.314 tỷ đồng

Thống kê cho thấy, trong tháng 2/2022, số hành khách vận chuyển ước đạt 26,8 triệu lượt, tăng 34,5% so với tháng trước nhưng giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2021; số hành khách luân chuyển ước đạt 654 triệu lượt, tăng 33,9% so với tháng trước và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu ước đạt 1.326 tỷ đồng, tương ứng tăng 34,2% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, số hành khách vận chuyển đạt 46,7 triệu lượt, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2021; số hành khách luân chuyển đạt 1.143 triệu lượt, giảm 26,6%; doanh thu đạt 2.314 tỷ đồng, giảm 29,2%.

Hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố đang dần ổn định trở lại. Ảnh: Hồng Cảnh

Về vận tải hàng hóa, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 2/2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 93,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt khoảng 9.541 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu ước tính đạt 5.420 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 185 triệu tấn, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 18,8 tỷ tấn, tăng 49,9%, so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.