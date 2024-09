2 Thiếu tướng công an, quân đội nhận nhiệm vụ mới tuần qua

Thượng tá Lê Đăng Khoa làm Phó Giám đốc Công an Lạng Sơn

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Đăng Khoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX 01) Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Đăng Khoa.

Thượng tá Lê Đăng Khoa, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: L.S

Thượng tá Lê Đăng Khoa sinh năm 1968, quê quán xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân. Ông từng đã trải qua các vị trí công tác: Phó Trưởng Công an huyện Lộc Bình; Phó Trưởng phòng, Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh; Trưởng Công an huyện Chi Lăng; Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Trần Văn Thiện làm Cục trưởng Cục C10

Chiều 29/8, tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (Cục C10), Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng; Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng cho Thiếu tướng Trần Văn Thiện. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Trần Văn Thiện sinh năm 1967, trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với công tác quản lý trại giam; từng làm cán bộ tại Trại giam Hàm Tân, Trại giam Thủ Đức; Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất; Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Hậu cần thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Từ 2018 đến tháng 8/2024, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng. Năm 2019, được Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng.

Công an tỉnh Đồng Nai có tân Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế

Ngày 31/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định điều động Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Thượng tá Lê Vấn giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế. Ảnh: CAĐN.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị Thượng tá Lê Vấn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7



Trung tướng Nguyễn Trường Thắng (thứ 4 từ phải qua), Tư lệnh Quân khu 7, tặng hoa, chụp hình lưu niệm với các Phó Tư lệnh Quân khu bàn giao và nhận bàn giao. Ảnh: QĐND

Ngày 29/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Võ Văn Thi - Phó Tư lệnh Quân khu 7, nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 1/9 và bàn giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo ngành Hậu cần cho Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ ở Lai Châu

Ngày 26/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo huyện Phong Thổ tặng hoa chúc mừng Trung tá Đinh Tiến Tân và Trung tá Nguyễn Mạnh Lực. Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tá Đinh Tiến Tân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, Quân khu 2 được điều động về Bộ Tổng tham mưu nhận công tác.

Theo Quyết định của Chính ủy Quân khu 2, Trung tá Nguyễn Mạnh Lực, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ.