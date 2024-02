2 xã nông thôn mới kiểu mẫu của Nam Định, người dân thu nhập tới 80 triệu đồng/người/năm

Trong đó, xã Liên Minh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về lĩnh vực chuyển đổi số, xã Hợp Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục.



Thủ tục hành chính được giải quyết trên không gian mạng

Sau khi về đích NTM nâng cao, ngay từ đầu năm 2023, chính quyền và nhân dân xã Liên Minh tiếp tục nâng cao các tiêu chí; đồng lòng, đẩy mạnh, chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đoàn thẩm định NTM nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định kiểm tra thực tế tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ảnh cơ sở cung cấp.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15%/năm. Trong đó tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại chiếm trên 80%.

Đến nay, hầu hết lao động địa phương đều có việc làm, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,6%; thu nhập bình quân đạt trên 80 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,8%.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã Liên Minh đã tập trung lãnh đạo và huy động các nguồn lực, chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn. Từ năm 2018 đến nay, tổng nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của xã là gần 70 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được chính quyền địa phương đầu tư nâng cấp đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng thêm phòng học, cải tạo khuôn viên cho hệ thống các trường học trên địa bàn xã…

Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Liên Minh lựa chọn tiêu chí chuyển đổi số là lĩnh vực nổi trội. Hiện 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông; 90,47% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến không dùng tiền mặt đối với 100% thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí…

Ngành giáo dục xã Hợp Hưng luôn nằm top đầu của huyện

Đối với xã Hợp Hưng đã lựa chọn tiêu chí giáo dục là lĩnh vực nổi trội trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Những năm qua, phong trào giáo dục của xã Hợp Hưng luôn nằm trong top đầu của huyện Vụ Bản.

Hệ thống các trường học trên địa bàn xã Hợp Hưng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) được xây mới, nâng cấp. Ảnh cơ sở cung cấp.

Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2, đạt chuẩn "Xanh, sạch, đẹp và an toàn", đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2, đạt chuẩn "Xanh, sạch, đẹp và an toàn", trường có thư viện tiên tiến. 100% số trẻ nhóm tuổi từ 11 - 14 hoàn thành chương trình Tiểu học, 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học hàng năm vào lớp 6 Trung học cơ sở.

Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia lại cấp độ 2, kiểm định mức độ 3, đạt chuẩn "Xanh, sạch, đẹp và an toàn", trường có thư viện tiên tiến. Ngoài ra, các trường đều có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng tạo sức bền…

Về sản xuất nông nghiệp, xã tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, tạo bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng được các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế cao.

Hiện xã đã có sản phẩm gạo sạch đạt chuẩn OCOP 3 sao, có 12 sản phẩm được giới thiệu, bán trên sàn thương mại điện tử.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt 83,5 triệu đồng/người/năm. Xã còn 0,94% hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã đã huy động được hơn 83 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhân dân đồng thuận hiến 34.457m2 đất để làm các công trình của xã, thôn, trị giá ước đạt gần 30 tỷ đồng.

Đến nay, 100% đường xã, đường thôn, đường liên thôn trong xã được cứng hóa và bảo trì hàng năm. Xã có 98% hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường luôn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở xã đạt 95%, tỷ lệ dân số được quản lý theo dõi sức khỏe đạt 90% và 90% dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. An ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Hợp Hưng đã lựa chọn, chỉ đạo thôn Nội Chế xây dựng thôn thông minh. Thôn đã thành lập tổ công nghệ số, với 5 thành viên.

Thôn cũng đã lắp đặt 2 điểm wifi phát miễn phí; lắp đặt 20 cụm camera an ninh kết nối với màn hình tại nhà văn hóa…