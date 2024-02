Khô cá sặc bổi dân nơi này của An Giang bắt đem phơi nắng làm đặc sản bán giá 200.000 đồng/kg Vùng biên giới An Giang này có 7 nhà làm khô cá gì mà phơi nắng to nhìn thấy biết ngọt thịt

Vị ngọt thơm từ con cá sặc bổi đã tạo nên danh tiếng cho hương vị khô sặc bổi vùng biên giới Vĩnh Xương (TX Tân Châu, tỉnh An Giang). Địa phương có khoảng 7 hộ gắn bó lâu đời với nghề làm khô cá sặc bổi.