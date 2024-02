Hiện nay, tại một quán cà phê ở phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang trưng bày cây mai vàng cổ thụ có gốc, có thân thuộc dạng khủng.

Cây mai vàng khủng này cao khoảng 6m, tán rộng gần 10m. Theo quan sát, cây mai vàng cổ thụ hút ánh nhìn này có bề hoành gốc hơn 120 cm, phía trên thân có 2 nhánh chính (1 nhánh có bề hoành 66 cm và 1 nhánh có bề hoành 42 cm).

Cây cổ thụ-cây mai vàng này là loại mai hoa có 5 cánh, nhưng cũng có số ít bông nở từ 6-7 cánh. Do chủ nhân cây mai vàng thuê người lặt lá từ rất sớm nên hiện cây đã nở hoa vàng cả một góc khuôn viên quán.

Chị Trần Thị Thúy An - chủ nhân cây mai vàng khủng nói trên cho hay, gia đình chị mua cây mai này cách nay 3 năm.

Theo chị An, cách nay không lâu, chị đã thuê thợ đến uốn, sửa cho cây mai vàng được đẹp hơn. Riêng tiền thuê "làm đẹp cho cụ mai vàng" đã gần 30 triệu đồng.

"Cụ mai vàng" tuy đã bước qua tuổi 90 nhưng năm nào cũng sai hoa. Cây cho loại hoa mai vàng 5 cánh, nhưng cũng có số ít bông nở từ 6-7 cánh.

Khi được hỏi về điểm độc đáo của cây mai vàng cổ thụ, chị An cho hay, đây là cây mai vàng phát triển tự nhiên, không cắt ghép.

"Ngoài đặc điểm thân cây cao, tán mai rộng, khi nở hoa còn có mùi hương thơm rất dễ chịu...", chị Thúy An tiết lộ.

Thời gian qua, một số người hỏi mua cây mai vàng của chị An nhưng chị chưa đồng ý về giá bán. "Đây là cây mai vàng cổ thụ thuộc dạng đẹp hiếm thấy mà gia đình tôi rất tâm huyết, kiên trì mua về chăm sóc. Do vậy, tôi mong muốn khi đưa cây mai về nhà mới phải tương đương 2 tỷ đồng" - chị An nói đồng thời cũng phát giá.