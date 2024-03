Bộ phim tài liệu "20 ngày ở Mariupol" của Mstyslav Chernov, một tác phẩm ghi lại những ngày đầu của cuộc giao tranh giữa Nga vào Ukraine năm 2022 đã giành giải Oscar 2024 cho Phim tài liệu xuất sắc nhất vào ngày 11/3 vừa qua.

Đây là một sản phẩm hợp tác giữa Hiệp hội Báo chí Quốc tế và chương trình "Frontline" của PBS. Cũng là lần đầu tiên Chernov - nhà báo truyền hình của AP và tổ chức tin tức có tuổi đời 178 năm này nhận được đề cử và giải thưởng Oscar. Đây là lần thứ ba được đề cử và lần đầu tiên giành giải cho "Frontline".

"20 ngày ở Mariupol" - Tiếng nói chân thực tại Oscar 2024

Chernov - nhiếp ảnh gia Evgeniy Maloletka và nhà sản xuất Vasilisa Stepanenko đã đến địa điểm một tiếng trước khi Nga bắt đầu tấn công thành phố cảng. Hai tuần sau đó, họ là những nhà báo cuối cùng làm việc cho một tổ chức truyền thông quốc tế ở lại đây, gửi đi các bản tin quan trọng đến thế giới bên ngoài. Họ ghi lại thương vong dân thường ở mọi lứa tuổi, đào mộ tập thể, cuộc tấn công vào một bệnh viện phụ sản thời chiến và sự tàn khốc của chiến tranh.

Ê-kíp làm phim nhận giải Phim tài liệu hay nhất cho “20 Days in Mariupol” trong lễ trao giải Oscar 2024. (Ảnh: AP).

"Đây là Oscar đầu tiên trong lịch sử Ukraine và tôi rất tự hào. Chắc chắn tôi sẽ là đạo diễn đầu tiên đứng trên sân khấu này nói rằng, tôi ước mình chưa từng làm bộ phim này, ước mong trao đổi nó để Nga và Ukraine không có giao tranh", Chernov xúc động nói.

"Chúng tôi có thể đảm bảo rằng sẽ ghi lại đúng sự kiện lịch sử, sự thật sẽ chiến thắng và những người ở Mariupol, những người đã hy sinh sẽ không bao giờ bị quên. Bởi vì điện ảnh tạo nên ký ức và ký ức tạo nên lịch sử", Chernov kết thúc bài phát biểu.

Trong khi ghi phóng sự về cuộc chiến, Chernov đã đối mặt với nhiều phản ứng khác nhau với sự hiện diện của đội ngũ trên thực địa. Một số người cảm ơn nhà báo đã thực hiện công việc của họ. Một số gọi họ là những kẻ môi giới. Một số bác sĩ khuyến khích họ quay cảnh quay gây sốc về trẻ em bị thương và tử vong để cho thế giới biết điều gì đã xảy ra. Chỉ khoảng 40 phút hình ảnh trực tiếp được truyền ra thế giới do kết nối kém, nhưng khi Chernov và đồng nghiệp trở về, anh quyết định phải làm gì đó với hơn 30 giờ được ghi lại trên băng.

Bộ phim tài liệu "20 ngày ở Mariupol" gây chấn động toàn cầu. Ảnh: PBS.

Tác phẩm của Chernov, Maloletka, Stepanenko và Lori Hinnant đã giành giải Pulitzer 2023 về phục vụ cộng đồng và xuất hiện nổi bật cùng năm đó trong giải Pulitzer về nhiếp ảnh tin tức mới. "20 Ngày Ở Mariupol" ra mắt tại Liên hoan Phim Sundance, nơi tác phẩm giành giải thưởng của khán giả bình chọn. Sau đó, "20 Ngày Ở Mariupol" giành giải phim tài liệu xuất sắc nhất từ Hội đồng Đạo diễn, BAFTA và được xem là ứng viên "nặng ký" cho giải Oscar vào đêm trao giải. Bộ phim giành giải thưởng trong cuộc đua với nhiều tác phẩm tài liệu nổi bật khác như: "Four Daughters", "The Eternal Memory", "Bobi Wine: The People's President" và "To Kill a Tiger".