3 cây cảnh vượng tài, vượng khí, là báu vật gia truyền, chẳng trách nhà giàu thích nuôi

Mức sống ngày càng cao thì càng nhiều người có tâm lý muốn trồng cây cảnh tại nhà, tạo vườn rau, nuôi chó mèo.

Thông thường những người trầm lặng thích trồng hoa và cây cảnh. Cây cỏ rất thân thiện với con người, cây cảnh có thể dùng để trang trí trong nhà, thanh lọc không khí hay trồng để thư giãn, tu tâm dưỡng tính đều tốt.

Việc chơi cây cảnh cũng có rất nhiều đẳng cấp. Nhiều người chỉ cần "xanh" là được nhưng nhiều người lựa chọn các cây cảnh độc đáo, cao tuổi, đắt giá và đặc biệt phải có ý nghĩa phong thủy về tài lộc, thịnh vượng, mang phúc lộc cho gia đình, dòng tộc.

Nhiều cây cảnh có giá trị, trường tồn qua nhiều thế hệ

Chẳng hạn như ba loại cây cảnh dưới đây, nhiều nhà giàu đang trồng chúng vì chúng không chỉ vượng nhà, hút lộc mà còn có giá trị kinh tế, sống lâu, có giá trị như báu vật gia truyền, lưu lại được từ đời này qua đời khác.

Đó là cây cảnh lan quân tử, tùng La Hán và hồng đá. Nhưng cây cảnh này bạn có thể dễ thấy trên thị trường cây cảnh.

Tuy nhiên, giá trị của các cây cảnh cũng rất khác nhau, một cây con có thể chỉ vài trăm ngàn nhưng những cây lớn, cây có dáng đẹp, độc đáo, nhiều tuổi có thể lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng.

Nói chung, nghệ thuật là vô giá!

1. Cây cảnh: Lan quân tử

Cây cảnh lan quân tử ngay từ tên gọi đã là biểu tượng cho khí phách quân tử của chủ nhân. Cây có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, tượng trưng cho cốt cách sống mạnh mẽ của con người dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Đặt cây nơi phòng đọc sách như nhắc nhở bản thân lối sống ngay thẳng chính trực.

Một gốc cây cảnh lan quân tử được bán giá cao ngất trên thị trường Trung Quốc

Hoa lan quân tử nở đỏ cam rực rỡ từng chùm như thể hiện cho sự sung túc và may mắn. Khi để trên bàn làm việc, người trồng cây sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân giúp công danh, sự nghiệp tiến triển không ngừng. Hoa lan quân tử lâu tàn, có thể kéo dài hơn một tháng, mang ý nghĩa của sự thịnh vượng vững bền.

Điều đặc biệt hơn, cây thường ra hoa đúng dịp Tết đến, nên nhiều gia đình trồng trang trí trong nhà với mong ước một năm mới an khang thịnh vượng xua đuổi mọi hoạn nạn ra khỏi cuộc sống.

Bạn có thể bê 1 chậu hoa lan quân tử về nhà với giá vài trăm hoặc vài triệu đồng. Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao cây cảnh này có thể được coi là "báu vật gia truyền"?

Cây cảnh có nhiều lá, lá to, xanh có giá càng cao

Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ về nó bạn mới biết, lan quân tử có "nghệ thuật chơi" rất cao siêu. Nếu gieo bằng hạt thì cây cảnh này phải mất 6 năm mới nở hoa, quả của nó cũng phải 1 năm mới chín đỏ. Hơn nữa, nếu cây cảnh càng nhiều lá thì có giá càng cao. Quả là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và luyện sự kiên nhẫn cho người trồng.

Thực tế, cây cảnh này trên thị trường ở Trung Quốc đã có lúc bán được hàng trăm vạn nhân dân tệ (hàng chục tỷ đồng Việt Nam). Nó là món quà xa xỉ mà giới thượng lưu dành để làm quà tặng cho những người quyền quý.

Phải trồng 5-6 năm cây cảnh này mới ra hoa

Cây cảnh lan quân tử cũng có tuổi thọ rất cao và có thể sống hàng chục năm nếu được nuôi trồng đúng cách. Và thời gian nuôi càng lâu thì khí chất của cây cảnh này càng cao quý!

Tất nhiên, lan quân tử cũng có thể được bán đấu giá với giá cao ngất trời. Dù giá lan quân tử cao ngất trời nhưng việc nuôi trồng, chăm sóc chúng không đơn giản nên không phải nhà bình thường nào cũng có thể chăm sóc, bảo dưỡng chúng trong nhiều năm.

2. Cây cảnh: Tùng La Hán

Cây cảnh tùng La Hán thực sự rất quen thuộc với mọi người. Dù ở gia đình hay ngoài các công trình công cộng, chùa miếu cũng có thể dễ dàng bắt gặp.

Vậy sao nó lại còn có giá cả đắt đỏ như vậy? Trên thực tế, mức giá cao của cây cảnh tùng La Hán thực sự không phải do "giống loài" của nó.

Một cây cảnh tùng La Hán có dáng như đại bàng vươn cánh

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của cây tùng La Hán chính là độ tuổi và hình dáng của cây. Cây cảnh càng già, hình dáng càng độc đáo và ý nghĩa thì càng có giá trị cao. Ngay cả một cây tùng bình thường cũng có thể được bán với giá tiền tỷ nếu chúng có dáng đẹp và "lão làng".

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình. hông khác.

Cây cảnh có tuổi thọ càng cao càng có giá

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Cây cảnh cũng có tuổi thọ cao nên mang ý nghĩa trường thọ...

Cây cảnh tùng La Hán có thể có tuổi thọ hàng trăm năm

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

3. Cây cảnh: Hồng đá

Loại cây cảnh này tương đối hiếm, nhưng những người không biết rõ cũng không thể tin được đây là cây cảnh có thể là "báu vật gia truyền".

Trên thực tế, hồng đá là một trong những loại cây phổ biến nhất để tạo bonsai trên thị trường vì kết cấu mạnh mẽ, khí chất và giá trị trang trí cao.

Cây cảnh này có thể tạo dáng bonsai rất độc lạ

Và yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của cây cảnh hồng đá chính là hình dáng!

Nói chung, cây cảnh hồng đá có hình dáng già cỗi, thân sù sì, cổ thị có giá cả không rẻ, có thể bán hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, còn hơn cả những cây lá ngọc cành vàng cổ thụ.

Đương nhiên, các gốc hồng đá bình thường thì cũng có gái không đắt.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt. Vì vậy, ngay cả những cây cảnh hồng đá bình thường cũng được nhiều người ưa thích mang về trồng trong nhà.

Cây cảnh hồng đá không phát triển nhanh và rất khó tạo dáng độc đáo nên càng có giá trị. Bạn có thể bắt gặp những cây cảnh hồng đá bonsai trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau.

Nếu bạn quan sát kỹ những cay cảnh này sẽ thấy sự chênh lệch giá rất lớn, ngoài ra những thân cây cũng có màu sắc khác nhau dù chúng cùng 1 loại cây.



Như vậy, bạn đừng coi thường những cái cây nho nhỏ ở trong tay mình nhé. Cứ hết lòng chăm sóc biết đâu có lúc mới biết mình đang nắm trong tay một gia tài khổng lồ.

