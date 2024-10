3 đại úy công an trả lại hơn 20 triệu đồng cho người dân đánh rơi

Chiều ngày 4/10, Công an xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với 3 cán bộ công an đang công tác tại Trại giam Đại Bình, thuộc Cục C10 Bộ Công an trả lại 20,5 triệu đồng cho người đánh rơi. Người đánh rơi số tiền trên là Kim Thị Bích Nhiệm (54 tuổi, ngụ tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Đại úy Lại Đức Thiện (bìa trái) đại diện trả lại hơn 20 triệu đồng cho bà Kim Thị Bích Nhiệm.

Trước đó, 3 cán bộ công tác tại Trại giam Đại Bình là đại úy Lại Đức Thiện, đại úy Nguyễn Trung Cường và đại úy Hoàng Thanh Ngọc lưu thông trên Quốc lộ 55 theo hướng từ Bình Thuận về xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) thì nhặt được 1 bọc nilon màu trắng, bên trong có 20,5 triệu đồng và một số giấy tờ ghi chép các nội dung nhu yếu phẩm.

Sau khi kiểm tra bọc nilon trên phát hiện có tiền thì 3 đại úy công an trên đã liên hệ với Công an xã Lộc Nam trình báo vụ việc nhờ hỗ trợ xác mình tìm trao trả lại cho người đánh rơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lộc Nam đã xác định số tiền trên là của bà Kim Thị Bích Nhiệm đánh rơi. Sau đó, Công an xã Lộc Nam đã phối hợp với 3 đại úy công an trao trả lại số tiền trên cho bà Nhiệm.