3 diễn viên tuổi Thìn được yêu thích trên sóng phim giờ vàng

Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988, là gương mặt không xa lạ trên phim truyền hình nhiều năm qua. Anh thường đảm nhận vai phụ, vai phản diện nhưng đều toát lên sức hút khiến nhiều khán giả yêu mến. Khả năng biến hóa vai diễn đa dạng cùng chất bụi bặm từ cả tính cách lẫn ngoại hình giúp Doãn Quốc Đam chiếm được cảm tình của nhiều khán giả.

Doãn Quốc Đam đi lên bằng con đường riêng. Ảnh: FBNV

Doãn Quốc Đam sinh ra trong một gia đình bình thường, cả bố và mẹ đều không phải người am hiểu về nghệ thuật. Thời còn đi học, Quốc Đam có thành tích không mấy "khả quan", đam mê hip-hop, nghịch ngợm. Giáo viên đã khẳng định Đam sẽ khó tốt nghiệp được nếu như còn giữ nếp sống như vậy. Tuy nhiên, anh chàng đã thi đậu trường Sân khấu - Điện Ảnh.

Đi theo con đường trở thành diễn viên, anh học tập, tìm hiểu. Đến năm học thứ 3, Quốc Đam bị "ở lại lớp" và được NSND Lê Khanh dạy dỗ, dìu dắt. Tư duy diễn xuất của Quốc Đam đã thay đổi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ và thành công với vở kịch nói Nghêu Sò Ốc Hến. Nam diễn viên chia sẻ NSND Lê Khanh giống như người mẹ thứ hai, đã ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ và con đường diễn xuất của anh.

Doãn Quốc Đam là diễn viên được yêu thích của phim truyền hình Việt. Ảnh: FBNV

Sau đó, Doãn Quốc Đam nhận ra niềm yêu thích của mình là diễn xuất và đóng phim. Thời chưa nổi tiếng. Quốc Đam đảm nhận vai trò trợ lý trường quay với các công việc như mang ô, mang nước, đồ ăn cho cả đoàn. Giữ vai trò hậu cần phía sau, Quốc Đam đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu.



Doãn Quốc Đam được nhiều người đánh giá là "lập dị" với phong cách chẳng giống ai. Trong bộ phim Mê cung, anh vào vai một kẻ sát nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt đồng thời diễn vai bị tự kỷ ám thị. Hai vai diễn Fedora và Long Nhật phải diễn song song nhưng không được giống nhau. Vai diễn này đã chứng tỏ được thực lực diễn xuất và khả năng biến hóa đa dạng của nam diễn viên gốc Thái Nguyên. Anh còn không ngại quay những cảnh vất vả. Sự nam tính toát lên từ khả năng diễn xuất lẫn tính cách của anh khiến đạo diễn Đỗ Thanh Hải phải dành lời khen.

Doãn Quốc Đam không thích sự ngột ngạt và trang trọng quá mức. Anh yêu thích sự tĩnh lặng và giản dị. Tuy là diễn viên nhưng anh vẫn sống tại Thái Nguyên và khi có dự án phim anh mới "khăn gói" ra Thủ đô. Nam diễn viên đã kết hôn và có một gia đình nhỏ tại Thái Nguyên.

Thanh Hương

Những năm gần đây, trên sân khấu cũng như trên truyền hình, hình ảnh Thanh Hương đã khá quen thuộc với khán giả. Cô được đánh giá là diễn viên có thực lực trên sân khấu và trên màn ảnh nhỏ.

Thanh Hương sinh năm 1988, cao 1,7m, vốn là Á hậu tỉnh Hải Dương; nữ diễn viên đã công tác ở Đoàn 2, Nhà hát Kịch Hà Nội từ nhiều năm nay.

Thanh Hương ngày càng ghi được dấu ấn trên phim truyền hình. Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp, Thanh Hương hóa thân ở nhiều vai diễn. Trên sân khấu kịch nói, Thanh Hương đã thành công ở nhiều vai diễn, như vai Na cave, vở Những đứa con bị đánh cắp; vai osin, vở Nghề nuôi vẹt; vai Liên chặt gạch, vở Ông không phải là bố tôi; vai Khánh Linh, vở Những người con Hà Nội; vai chủ quán, vở diễn Tiếng đàn vùng Mê Thảo; Thúy Hà trong vở diễn Ngôi nhà trong thành phố; bác sĩ Nga trong vở Đôi mắt; vợ Tham Trung trong vở Bỉ vỏ; vai Kiều trong vở Thúy Kiều…

Ngoài các vai diễn trong chính kịch, nghệ sĩ Thanh Hương còn vào nhiều vai diễn hài của nhiều vở kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội cũng như vai hài trên trên truyền hình… Thanh Hương có giọng hát hay trời phú, đã tham gia nhiều cuộc thi và đã đoạt giải quán quân cuộc thi ca hát Trời sinh một cặp năm 2019.

Trên truyền hình, nghệ sĩ Thanh Hương đã tham gia nhiều bộ phim, như các bộ phim: Hậu họa; Những cánh hoa trước gió; Người phán xử; Quỳnh búp bê; Sống chung với mẹ chồng; Sinh tử; Hạnh phúc không có nơi cuối con đường; Anh có phải đàn ông không; Thương nhớ ở ai; Những ngày không quên; Mùa hoa tìm lại; Cuồng phong và gần đây là bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Thanh Hương không ngại hy sinh cho vai diễn. Ảnh: FBNV

Trong số các vai diễn truyền hình do Thanh Hương tham gia, nhiều vai diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, như: Vai Phan Hương ở phim truyền hình Người phán xử; Lan cave trong Quỳnh búp bê; vai Luyến ở phim Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Dù ở vai diễn nào, Thanh Hương đều chăm chút, trân trọng. Có những vai diễn Thanh Hương phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng để giảm cân cho phù hợp vai diễn; hoặc ngày đêm học lời thoại, rèn luyện đài từ, dáng điệu cho phù hợp với nhân vật… Thế nên mỗi vai diễn, dù là nữ chính hay nữ phụ, Thanh Hương đã luôn thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Thu Quỳnh

Thu Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thu Quỳnh sinh ngày 30/9/1988. Cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong gia đình có truyền thống khi bố của Thu Quỳnh là diễn viên múa, còn mẹ là diễn viên thuộc Đoàn Kịch Quân đội. Lớn lên cô tiếp nối truyền thống gia đình, đi theo con đường nghệ thuật diễn xuất, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thu Quỳnh theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Thu Quỳnh đang mang bầu con thứ 2. Ảnh: FBNV

Thu Quỳnh là nữ diễn viên tài năng, biến hóa đa dạng với nhiều tính cách nhân vật rõ ràng trong phim Ngược chiều nước mắt; Quỳnh búp bê; Về nhà đi con...

Khi còn là sinh viên năm 3, Thu Quỳnh đã bắt đầu bước vào showbiz với vai diễn trong vở kịch Mùa hạ cuối và bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ. Trong năm 2008, cô đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam, tuy nhiên Thu Quỳnh không may mắn đạt được danh hiệu nào.

Từ biệt cuộc thi người mẫu, Thu Quỳnh quay trở lại niềm đam mê điện ảnh diễn xuất của mình. Cô đến gần với khán giả hơn qua loạt phim: Hoa hồng mua chịu; Hương ngọc lan; Nơi ẩn nấp bình yên…

Nữ diễn viên không rập khuôn theo một kiểu mẫu nhân vật cụ thể nào, mà luôn biến hóa đa dạng. Không chỉ thế ở mỗi một vai diễn, Thu Quỳnh lại là một tính cách hoàn toàn khác, với khả năng diễn xuất điêu luyện chuyên nghiệp cô khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

Thu Quỳnh thể hiện được các dạng vai đa dạng. Ảnh: FBNV

Nếu từng đảm nhận những vai diễn thùy mị, dịu dàng trước đó thì Thu Quỳnh bất ngờ trở thành một người phụ nữ độc lập, tự tin và dày dặn kinh nghiệm sống khi đóng vai Phương trong dự án phim Ngược chiều nước mắt. Nhưng vai diễn ấn tượng mạnh mẽ của cô nhất trong lòng khán giả có lẽ là nhân vật My Sói trong Quỳnh búp bê, một cô gái làng chơi sở hữu ngoài hình gợi cảm, bốc lửa, bất cần, nổi loạn và thủ đoạn. My Sói trở thành một dấu ấn tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh.

Những tưởng thành công lớn của My Sói giúp Thu Quỳnh định hình những nhân vật mà cô nhận về sau, nhưng không, vừa gai góc trong My Sói, Thu Quỳnh nhanh chóng thay đổi hoàn toàn thành cô gái dịu dàng, đảm đang đến nỗi khán giả còn hài hước bình luận “trả My Sói đây” khi xem Về nhà đi con.

Một lần nữa khả năng diễn xuất của cô lại hoàn toàn khiến người xem ngạc nhiên và thích thú với nhân vật Huệ trong Về nhà đi con có phần thể hiện cái tôi lớn ở đầu phim nhưng đến cuối thì có những chuyển biến tích cực được khán giả yêu mến.

Sự liều lĩnh, mạnh dạn và không ngừng nỗ lực đã giúp Thu Quỳnh ngày càng thành công, có nhiều vai diễn để đời, là gương mặt nổi bật trong những bộ phim truyền hình ăn khách trong những năm gần đây nhất. Sau những khó khăn, Thu Quỳnh không chỉ thành công, mà ngày càng mạnh mẽ và ngày càng xinh đẹp hơn.