3 em nhỏ đuối nước trên biển được cứu kịp thời

Khu vực nơi cứu 3 em nhỏ bị đuối nước. Ảnh: T.P

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 19/5, khi nghe người dân báo tin có 3 em nhỏ đang tắm biển tại bờ biển thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải bị đuối nước, ngay lập tức, anh Trần Văn An - công an viên thôn Tây Sơn Đông cùng 2 đội viên dân phòng Tây Sơn Đông là anh Nguyễn Tấn Tuấn và Nguyễn Gia Trí đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không ngại nguy hiểm khi sóng mạnh, nước sâu, các anh đã nhanh chóng tiếp cận và đưa 3 em nhỏ vào bờ an toàn.

Lãnh đạo xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức gặp mặt và tặng giấy khen đột xuất cho lực lượng dân phòng và công an viên thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, dũng cảm cứu 3 em nhỏ bị đuối nước tại khu vực biển trên địa bàn thôn Tây Sơn Đông. Ảnh: T.P

Được biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện, thời tiết nắng nóng kéo dài và thời điểm sắp nghỉ hè, các trẻ nhỏ thường có sở thích đến khu vực biển của xã Duy Hải để chơi đùa và tắm. Mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhiều, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước nguy hiểm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là đối với trẻ em không có người lớn đi cùng và người không sử dụng các trang phục bảo hộ khi tắm biển như áo phao, phao bơi…

Trong thời gian qua, Đội dân phòng Tây Sơn Đông đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và luôn chủ động tham gia cứu nạn cứu hộ tại bãi biển Tây Sơn Đông nói riêng và xã Duy Hải nói chung…