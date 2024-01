3 gương mặt trẻ triển vọng của showbiz Việt năm 2024

Rapper Double2T

Từ chủ một tiệm cắt tóc nhỏ tại Tuyên Quang, chàng trai sinh năm 1996 Double2T (Bùi Xuân Trường) trở thành cái tên được nhắc tới nhiều bậc nhất trong làng nhạc Việt giai đoạn nửa cuối năm 2023. Thành công của bản rap À Lôi cùng ngôi vị quán quân của gameshow Rap Việt mở ra cho Double2T một con đường mới, thênh thang và đầy hứa hẹn.

Double2T cho biết, những ngày tháng này anh đang sống trong một lịch trình dày đặc với gần như toàn bộ thời gian dành cho âm nhạc. "Lịch tham gia show của tôi đã kín tới hết đầu năm 2024. Ngoài thời gian đi diễn, tôi đều làm việc trong phòng thu với mong muốn tạo ra những sản phẩm mới có khả năng thuyết phục công chúng".

Rapper Double2T. (Ảnh: FBNV)

Trong năm tới, Double2T dự kiến sẽ mang tới khán giả những sáng tác mang nội dung về cuộc sống, tình yêu, bên cạnh những bản Rap về miền núi đã trở thành thương hiệu. "Tôi sẽ vẫn gửi gắm vào ca khúc những âm điệu dân gian, dân tộc - thứ đã khiến tôi nhận được tình yêu thương của khán giả. Vấn đề đặt ra hiện tại là tiếp tục sáng tạo như thế nào để chúng trở nên mới mẻ và hấp dẫn".

Double2T cũng dự định dành thời gian học nhạc lý chính thống, thay vì tự học và tìm tòi như trước đó. "Tôi đã đi diễn nhiều nhưng thú thực vẫn chưa biết cách lấy hơi sao cho đúng, cho đủ. Tôi luôn hiểu việc học là cần thiết để giúp mình phát triển bền vững với sự nghiệp".

Bên cạnh những dự án âm nhạc, Double2T cũng trăn trở với các dự án xã hội dành cho miền núi, vùng cao – nơi anh đã sinh ra và lớn lên. "Tôi mong muốn mang điện lên miền núi bởi từ những trải nghiệm mình đã đi qua, tôi nhận thấy điện vô cùng quan trọng. Từ lúc có điện, người dân thay đổi rất nhiều. Họ có máy móc, thiết bị để làm việc, có TV để xem, qua đó mà cuộc sống dần thay đổi".

Mai Cát Vi

Vừa tròn 14 tuổi, diễn viên Mai Cát Vi đã nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam diễn ra vào cuối tháng 11/2023 cho màn hóa thân trong bộ phim Mẹ ơi, Bướm đây. Với diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc, cô góp phần tái hiện trọn vẹn câu chuyện người mẹ bị bại não (Đinh Y Nhung đóng) và con gái mười tuổi tên Bướm (Mai Cát Vi đóng) bị chia cắt. Trước đó, Mai Cát Vi từng giành giải Bông sen vàng năm 2019 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong bộ phim "Hai Phượng".

Không chỉ nổi bật bởi khả năng hóa thân vào nhân vật, Mai Cát Vi còn cho thấy triển vọng trở thành một ngôi sao giải trí thế hệ mới khi sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, vóc dáng cao ráo. Cô cho biết mình yêu thích nghiệp diễn xuất và mong đợi mỗi năm đều có dự án mới để tham gia.

Diễn viên Mai Cát Vi. (Ảnh: FBNV)

Mai Cát Vi hiện đang theo học tại một trường phổ thông ở TP.HCM. Cô khẳng định: "Em luôn cố gắng cân bằng giữa học và đóng phim. Do đam mê nên thời gian vừa học, vừa quay phim không khiến em gặp nhiều áp lực. Với mỗi dự án, mẹ luôn đọc kỹ kịch bản và nhận lời khi thấy phù hợp với sức của em. Sau đó, em mới nghiên cứu nhân vật của mình và tập diễn".

Tham gia hàng loạt bộ phim đình đám như Song Lang, Hai Phượng, Người vợ ba, Kẻ ẩn danh, Mai Cát Vi không giấu diếm khao khát sẽ trở thành một "đả nữ" đình đám như thần tượng Ngô Thanh Vân. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, cô không kén chọn một hình mẫu vai diễn nhất định mà cho phép mình thử sức ở mọi thể loại: "Điều em cần làm bây giờ là trân trọng mọi cơ hội mình có và nâng cao khả năng diễn xuất. Những thành công em đã có chỉ là bước đi đầu tiên. Để trở thành một nghệ sĩ đích thực, em sẽ còn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa" – Mai Cát Vi chia sẻ.

Hà An Huy

Hà An Huy sinh năm 2002 tại Hà Nội, hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng, Đại học Thăng Long. Năm 2022, anh từng giành ngôi vị cao nhất trong chương trình âm nhạc Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022 với loạt bài hát tự sáng tác. Tuy vậy, đến khi trở thành quán quân gameshow Vietnam Idol 2023, tên tuổi Hà An Huy mới được biết tới một cách rộng rãi. Ca khúc Rơi do anh tự sáng tác trong chương trình thu hút hàng triệu view trên các nền tảng mạng xã hội.

Hà An Huy được đánh giá là hội đủ các yếu tố của một thần tượng thế hệ mới. Anh có ngoại hình sáng, cách xử lý ca khúc hiện đại, có thể hát, rap, sáng tác và tư duy các tiết mục trên sân khấu.

Ca sĩ Hà An Huy. (Ảnh: FBNV)

Nói về những dự định trong năm tới, Hà An Huy cho biết anh mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng, thể hiện các ca khúc thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau, không chỉ riêng nhạc buồn. "Trong tương lai, tôi sẽ thử thách bản thân nhiều hơn, khám phá những khía cạnh khác nhau của mình trong âm nhạc. Hơn hết, tôi cũng muốn trở thành nhạc sĩ và tự hát các ca khúc của mình. Tôi hi vọng có thể kết nối với nhiều nghệ sĩ, gửi gắm những tác phẩm của mình. Biết đâu chúng tôi sẽ cùng tạo nên những thành công mới".

Hà An Huy cũng cho biết, anh vẫn sẽ giữ màu sắc ban đầu của mình và đang phát triển nó trở thành một dòng nhạc cao cấp hơn, hướng đến đối tượng công chúng rộng rãi hơn trước đó: "Mong muốn sau cùng nhất của tôi là sau chương trình, ngọn lửa đam mê tôi dành cho âm nhạc sẽ còn cháy mãi" – nam nghệ sĩ trẻ thổ lộ.