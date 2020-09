3 loại giấy tờ tùy thân nào sắp thay đổi?

Căn cước công dân gắn chip

Ngày 3/9/2020, Thủ tướng ký Quyết định 1368/QĐ-TTg, chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân có gắn chip theo đề xuất của Bộ Công an.

Theo đó, thẻ căn cước công dân gắn chip có tính bảo mật cao hơn, có thể lưu trữ được nhiều trường thông tin hơn, có thể tích hợp thêm các thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe…

Giấy phép lái xe có 12 điểm

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất Giấy phép lái xe có tổng điểm là 12 điểm. Giấy phép lái xe bị trừ điểm khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hiện nay, Chính phủ đã chính thức thống nhất với quy định trên tại Nghị quyết 123/NQ-CP.

Theo đó, nếu trong 1 năm mà bị trừ hết điểm thì tài xế phải thi lại, nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 1 năm mà không có vi phạm thì được cộng điểm.

Đăng ký xe máy/ô tô có mã QR

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, giấy đăng ký ô tô, xe máy sẽ được làm bằng vật liệu nhựa dẻo, chống nước, chống xước, chống ăn mòn, thay vì bằng giấy như hiện nay; phía góc phải trên cùng của mặt trước giấy đăng ký có mã QR để mã hoá các thông tin số khung, số máy, tình trạng kỹ thuật của xe...

Giấy đăng ký có mã QR sẽ được cấp cho các chủ xe mới mua, đi đăng ký mới, còn với những giấy đăng ký đang sử dụng không bắt buộc phải đổi.

Trường hợp người dân có nhu cầu đổi giấy đăng ký xe sang loại mới nhỏ gọn, không cần phải mang theo xe, chỉ cần mang giấy đăng ký xe là có thể làm thủ tục đổi được trong ngày.

Chi phí cấp mới giấy đăng ký ô tô, xe máy kèm biển số là 150.000 đồng; nếu chỉ đổi giấy đăng ký thì chi phí từ 30.000 - 50.000 đồng.