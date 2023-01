3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp 3 lần năm 2021

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, báo cáo từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Thủ đô đón khoảng 208 nghìn lượt khách du lịch.



Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 38 nghìn lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 170 nghìn lượt, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 779 tỷ đồng.

Năm nay, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi bầu không khí náo nhiệt của lễ hội cuối năm. Ảnh: Viết Niệm

Theo đó, cùng với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hoạt động du lịch đã mở trở lại hoàn toàn nên nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan du lịch của du khách tăng cao. Dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng phòng bình quân của khối khách sạn ước đạt khoảng 63,4%.

Trong đó, khách nội địa lưu trú ước đạt khoảng 35,5%, khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 27,9% (chủ yếu đến từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan…).

Tại các khách sạn, nhà hàng và các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí... đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, lượt khách và sức mua tăng khá, ước tính doanh thu tăng khoảng 45-50% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác tổ chức đón khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 tại các khu, điểm tham quan du lịch diễn ra sôi động, chu đáo.

Các chương trình chào đón Tết Dương lịch 2023 được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm của khách du lịch như: Chương trình "Chào năm mới 2023" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; chuỗi các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chào đón năm mới và trưng bày hoa, cây cảnh kéo dài đến Tết Nguyên đán tại 6 tuyến phố đi bộ để người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, mua sắm.

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố ra mắt các chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch.

Một số điểm du lịch di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn trong 3 ngày Tết, số lượng khách tăng vọt.

Cũng trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, đoàn kiểm tra của Sở Du lịch Hà Nội đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách du lịch, tình trạng người ăn xin… tại các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát, về cơ bản các điểm đến đang hoạt động đã tập trung sẵn sàng đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ, hàng quán được sắp xếp ngăn nắp, niêm yết giá đầy đủ; việc trông giữ xe được bố trí tại khu vực riêng...