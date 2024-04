3 nghệ sĩ tham gia gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai" vướng tin đồn giới tính

Trưa 9/4, nhà sản xuất show truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" chính thức công bố 5 anh tài đầu tiên tham gia chương trình này. Họ lần lượt là: ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ TRONG (Trọng Hiếu), diễn viên BB Trần và nhiếp ảnh gia Thiên Minh.

Đáng nói, trong khi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" phiên bản gốc tại Trung Quốc gây ấn tượng với công chúng bởi phong cách mạnh mẽ, nam tính, có phần phóng khoáng thì phiên bản Việt lại khiến công chúng xôn xao khi cả Thanh Duy, TRONG và BB Trần đều nhiều lần dính nghi án về giới tính, hoặc thường xuyên giả gái.

5 nghệ sĩ đầu tiên của "Anh trai vượt ngàn chông gai" phiên bản Việt. (Ảnh: NSX)

BB Trần

BB Trần là diễn viên, người mẫu và khách mời quen thuộc của loạt gameshow ăn khách. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 2009 khi đảm nhận vai trò Trưởng nhóm hài BB&BG đình đám, BB Trần chính là người đứng sau với hàng loạt clip như: Anh không đòi quà; Cô bé bán diêm; Tình yêu tuổi học trò... Sau 7 năm hoạt động nhóm, BB Trần dần chuyển hướng sang hoạt động độc lập và có những web drama, các MV Parody triệu view.

Diễn viên BB Trần. (Ảnh: FBNV)

BB Trần từng thẳng thắn công khai giới tính của bản thân: "Tôi biết mình thuộc cộng đồng LGBT rất trễ. Lúc đó, tôi đã 17 tuổi và hoang mang lắm vì tôi không chắc là mình có phải người đồng tính hay không. Khoảng năm 20 tuổi, tôi đã lớn nên biết được mình chọn con đường nào và thuộc giới tính nào. Tôi mới tìm cách nói với ba mẹ".

Hình ảnh giả gái của BB Trần. (Ảnh: FBNV)

Nam diễn viên cũng cho biết, anh đang có một cuộc sống hạnh phúc và nếu được lựa chọn lại giới tính, BB Trần vẫn chọn thuộc cộng đồng LGBT. Bên cạnh đó, BB Trần còn cho biết lí do anh không muốn lấy vợ vì không muốn khiến cho phụ nữ đau khổ. Dù không yêu người khác giới nhưng nam diễn viên lại tôn trọng phụ nữ và xem mẹ mình như một "tượng đài" trong cuộc sống.

Thanh Duy

Thanh Duy bước ra từ cuộc thi âm nhạc Vietnam Idol 2008 với danh hiệu Á quân, dần khẳng định chất giọng riêng với nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân: Lỗi ở yêu thương; Hahaha; Trái tim nhân mã; Tonight... Không dừng lại ở ca hát, anh còn gây ấn tượng với công chúng với khả năng vũ đạo, diễn xuất, dẫn chương trình.

Ca sĩ Thanh Duy. (Ảnh: FBNV)

Những năm gần đây, Thanh Duy nhận được nhiều chú ý của công chúng với hình ảnh drag queen (nghệ sĩ giả nữ). Với tạo hình này, anh nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều.

Sau đó, giọng ca gốc Trà Vinh lên tiếng về vấn đề này. Anh khẳng định: "Tôi hoàn toàn không có ý định chuyển giới dù tôi bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh mới, là một drag queen. Ở nước ngoài, có những drag queen rất nổi tiếng, dù họ là con trai hay trong hình ảnh drag queen thì họ vẫn rất đẹp".

Thanh Duy trong hình ảnh nàng Delilah. (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, Thanh Duy cũng khẳng định trên truyền thông: "Tôi không thuộc cộng đồng LGBT nhưng khi nào cộng đồng cần thì tôi sẽ xuất hiện. Có rất nhiều câu hỏi mà mọi người đặt cho tôi khi bản thân mình theo đuổi nghệ thuật drag queen, phần nhiều trong đó là cách nhìn nhận chưa đúng về môn nghệ thuật này.

Thậm chí, có người còn hỏi mình có ý định chuyển giới không, Thanh Duy xin trả lời thẳng rằng mình không có, vẫn muốn giữ hình tượng con trai cả về tâm lý lẫn sinh lý, tôi tự tin về mình, hoàn toàn là một quý ông đích thực".

TRONG (Trọng Hiếu)

Trọng Hiếu bất ngờ đổi nghệ danh thành TRONG khi tham gia gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai". Anh gây ấn tượng với khán giả khi trở thành Quán quân tại cuộc thi Vietnam Idol 2015. Nam ca sĩ được đánh giá là sở hữu giọng hát nội lực, mang màu sắc khác biệt và khả năng trình diễn ấn tượng. Âm nhạc của TRONG là sự kết hợp giữa Pop, R&B, Funk, pha trộn nét văn hóa Việt Nam và quốc tế qua loạt ca khúc ấn tượng như: Con đường tôi; Thú vị hơn vậy; Dare to be different; I'm sorry babe... Thời gian qua, anh ghi dấu ấn với vị trí Top 3 Eurovision Song Contest Đức 2023 và tổ chức tour diễn live tour tại 5 thành phố của Đức vào năm 2024.

Ca sĩ TRONG (TRọng Hiếu). (Ảnh: FBNV)

TRONG cũng nhiều lần dính nghi án về giới tính. Năm 2018, anh gặp nhiều phiền toái khi bị cho là nhân vật chính trong một băng sex đồng tính. Ca sĩ phản hồi: "Người xuất hiện trong đoạn phim chẳng giống tý nào cả, gầy hơn tôi nhiều". Thậm chí, anh gửi video này cho bạn gái ở Đức.

Năm 2020, Trọng Hiếu lại bị đồn giới tính khi chọn ra về cùng người đẹp chuyển giới Hoài Sa tại chương trình Tình yêu hoàn mỹ. Ca sĩ cho rằng, không thể thay đổi định kiến nên không giải thích gì thêm. "Tôi là bất kỳ điều gì các bạn thích", anh nói.

Năm 2023, khi tham gia talkshow của Thu Minh, trước câu hỏi yêu nam hay yêu nữ, Trọng Hiếu tự nhận bản thân là người cởi mở và tinh tế đáp: "Đối với em, con người là con người. Con người nào cũng cần yêu, cũng muốn được yêu. Em yêu con người".