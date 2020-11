3 nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Thanh Hóa khai gì?

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 04/11, sau nhiều lần liên hệ vẫn không thấy bà L.T.H (SN 1955), ở thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định hồi đáp nên người thân đã đến nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà H đã chết trên giường ngủ, trên người có nhiều vết chém. Sự việc sau đó được báo cho chính quyền địa phương, lực lượng Công an để điều tra, làm rõ.

Chỉ sau 5 giờ đồng hồ tích cực vào cuộc điều tra, đến 14 giờ ngày 04/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác định được các đối tượng gây án và bắt giữ 3 đối tượng Khương Văn Anh (SN 2002), Khương Hoàng Hải (SN 2005) và Khương Văn Khuê (SN 2004), đều trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định. Thu giữ tang vật gồm 4 con dao, 1 đôi hoa tai vàng, 2 điện thoại di động.

3 đối tượng Anh, Hải và Khuê bị bắt giữ. (Ảnh Công an Thanh Hóa).

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận: Cả Anh, Hải và Khuê thường hay tụ tập ăn chơi cùng nhau. Là người cùng thôn nên các đối tượng này biết bà H thường ở nhà một mình, trên người lại đeo hoa tai vàng nên đã bàn bạc, thống nhất đột nhập vào nhà bà H để giết bà, cướp tài sản.

Khoảng 22 giờ đêm 03/11, sau khi chơi game, ăn uống tại thị trấn Quán Lào, cả 3 về nhà Khương Văn Khuê lấy 3 con dao và cùng nhau trèo tường đột nhập vào nhà bà H. Khi phát hiện bà H nằm trong phòng ngủ, các đối tượng này đã lao tới chém nhiều nhát vào người bà H, khiến bà chết ngay tại chỗ. Sau đó, các đối tượng này lục soát lấy đi 1 đôi hoa tai vàng, 1 con lợn đất tiết kiệm và 2 điện thoại di động.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ném hết hung khí xuống sông gần nhà nạn nhân và lên khu vực đường đê trong làng đập lợn tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng chia nhau. Sau khi có tiền, cả 3 tiếp tục lên một quán Internet ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định chơi game đến sáng. Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 04/11, các đối tượng này mang đôi hoa tai vàng đi bán được 15 triệu đồng chia nhau, sau đó về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Theo một số người dân gần nhà nạn nhân cho biết, các đối tượng này đều là những thanh niên chơi bời, lêu lổng, nghiện game, trộm cắp vặt tại địa phương. Trong đó Khương Văn Anh đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, đang trong thời gian chấp hành án (án treo) 30 tháng. Anh Lê Xuân Tùng, ở thôn 5, xã Định Tiến cho biết: Cũng biết các đối tượng này ăn chơi nhiêu năm nay, nhưng không ngờ chúng lại có thể gây ra việc tày trời như thế. Lực lượng Công an đã rất nhanh chóng bắt được các đối tượng gây án, chúng tôi mong pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc các đối tượng này.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.