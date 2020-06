3 xe ô tô va chạm trên đèo Bảo Lộc, nhiều hành khách hoảng loạn

Ngày 15/6, đại diện Trạm Cảnh sát Giao thông chốt đèo Bảo Lộc cho biết, khoảng 9h30 phút cùng ngày, tại km100 (tại bãi Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra do tài xế Đỗ Trọng Chiến (60 tuổi, ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển xe tải biển số 51D – 543.37 và anh Phạm Văn Khanh (33 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe ô tô khách Nam Phát theo hướng Đà Lạt – TP.HCM vượt ẩu. Vì vậy, 2 xe trên đã va chạm với xe ô tô khách Ngọc Hân do tài xế Phạm Văn Đăng (46 tuổi, quê Nam Định) điều khiển theo hướng Đà Lạt – TP.HCM.

Vụ tai nạn khiến đèo Bảo Lộc ách tắc cả hai chiều lên xuống.

Hậu quả, vụ va chạm khiến cả 3 xe bị hư hỏng. Rất may không có người bị thương. Lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) phân luồng, giải tỏa hiện trường. Ngoài ra, Trạm Cảnh sát Giao thông chốt đèo Bảo Lộc cũng bàn giao 3 xe ô tô cho Công an huyện Đạ Huoai xử lý theo quy định.

Nhiều hành khách trên hai xe ô tô khách khá hoảng loạn và lo sợ, rất may không có ai bị thương.

Đến 11h20 phút, xe trên đèo Bảo Lộc đã di chuyển lại bình thường, không còn xảy ra hiện tượng ùn tắc.