38 con trâu, bò bị chết rét, các tỉnh phía Bắc cấp bách ứng phó với đợt rét đậm, rét hại kỷ lục

Ngày 25/1, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, rét đậm, rét hại đã làm 38 con gia súc bị chết, trong đó: Cao Bằng 27 con (23 con trâu, 04 con bò); Bắc Kạn 10 con (1 con trâu, 7 con nghé, 2 con dê); Điện Biên 1 con nghé.

Trước sự ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kỷ lục lần này, nhiều tỉnh phía Bắc đã triển khai biện pháp ứng phó.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 22/1 tỉnh đã có công văn chỉ đạo triển khai cấp bách các nhiệm vụ phòng, chống rét cho người dân, cây trồng và khoảng 330.000 con gia súc (trâu, bò, heo, dê), 4,6 triệu con gia cầm trong toàn tỉnh.

Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn cũng đã lập đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống rét tại các huyện Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng.

Ông Đỗ Xuân Việt, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn cho biết, để ứng phó với đợt rét hại này, sở đã có văn bản chỉ đạo các huyện thị kiểm tra, thăm nắm tình hình và báo cáo hằng ngày về công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm.

Theo ông Việt, toàn tỉnh hiện có khoảng 40.000 con trâu, bò, 165.000 con heo, hơn 20.000 con dê. Phần lớn số gia súc, nhất là trâu, bò, dê được chăn nuôi nhỏ, lẻ theo hình thức bán chăn thả. Thức ăn chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào cỏ tự nhiên. Do vậy, vào mùa đông, nếu không chủ động nuôi nhốt, bảo đảm đủ thức ăn sẽ dễ khiến gia súc bị chết.

Để phòng chống rét, đói cho gia súc, nông dân vùng biên giới Mèo Vạc, Hà Giang đã chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn phòng thời tiết rét đậm, rét hại mùa đông. Ảnh: Viết Niệm

Còn tại tỉnh Lào Cai, cũng có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho khoảng 600.000 con gia súc và cây trồng.

Đối với huyện Mường Khương, nhiệt độ ngoài trời ở một số xã vùng cao như Cao Sơn, La Pan Tẩn, Lùng Khấu Nhin xuống dưới 3 độ C, rét đậm, rét hại khiến người chăn nuôi phải căng sức, sử dụng các biện pháp kỹ thuật đã được hướng dẫn để bảo vệ đàn gia súc. Đặc biệt, UBND huyện Mường Khương đã chỉ đạo thành lập 4 tổ công tác đến các xã để kiểm tra công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc.

Ông Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho biết, ngay khi xảy ra rét đậm, rét hại, UBND huyện đã thành lập 4 tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn để kiểm tra và nắm tình hình công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói rét và phòng, chống, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Tại thị xã Sa Pa theo rà soát có 4.107 hộ chăn nuôi gia súc với hơn 13.300 con gia súc lớn. Trong đó, đàn trâu có 10.172 con, chiếm 76,4% tổng đàn. Số hộ có chuồng trại kiên cố (đảm bảo phòng chống rét) là 3.409 hộ, chiếm 83%; còn lại là các hộ có chuồng tạm, không có chuồng nuôi và các hộ thả rông gia súc.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Pa cho biết: Ngay từ đầu mùa đông, phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch dự trữ thức ăn, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc trong mùa đông. Đến thời điểm hiện tại, công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông trên địa bàn thị xã tương đối đảm bảo. Qua nhiều đợt rét đậm, rét hại, trên địa bàn thị xã chưa để xảy ra tình trạng gia súc bị chết vì đói, rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 25/1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trời rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến hết ngày mai. Còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ giảm dần trong hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt này từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi 3-6 độ C. Đặc biệt vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Ở Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C.

Quảng Bình đến Khánh Hòa mưa rào rải rác. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.