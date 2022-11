4 cây cảnh điềm lành, trồng trong nhà chiêu tài, hút lộc, còn là "bảo bối" cho sức khỏe

Mức độ phổ biến của cây cảnh trong các hộ gia đình hiện đại ngày càng cao. Hầu như nhà nào cũng sẽ có vài chậu cây cảnh, loài hoa.



Cây cảnh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giúp tâm tình gia chủ được thư giãn, vui vẻ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Nhiều cây cảnh mang điềm lành, giúp chiêu tài, hút lộc, gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng.

Ngày càng nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà

Dưới đây là 4 cây cảnh có hình thức độc đáo, ý nghĩa tốt đẹp, là điềm lành cho gia đình mà bạn nên trồng.

1. Cây cảnh: Kim ngân lượng

Kim ngân lượng (Ardisia Crenata) là cây quả đỏ rực được ưa chuộng bày trong dịp Tết Nguyên đán. Cái tên của nó đã chứa đựng mong muốn một năm ăn nên làm gia, cuộc sống sung túc, nhiều tiền bạc của mọi người. Nghe tên đã thấy điềm lành.

Cây cảnh: Kim ngân lượng

Cây cảnh này thường được bày thành chậu lớn và tồn tại trong thời gian khá dài. Cây cảnh này lá xanh bốn mùa, quả đỏ rực, hình ảnh quả đỏ xanh lá đặc biệt phù hợp với không khí Tết Nguyên Đán.

Cây kim ngân lượng có hình dáng phóng khoáng, thẳng tắp, cành lá dài, xanh mướt, quả đỏ treo dưới kẽ lá. Loại quả này để lâu, có thể kéo dài vài tháng mà không bị rụng.

Đây là cây cảnh "trấn nhà" được ưa thích bày ở phòng khách. Cây cảnh này cũng có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc, chịu được lạnh và ẩm, không bệnh tật.

Đây là cây cảnh đặc biệt được ưa thích trong năm mới

Đáng nói cây cảnh này cũng là một vị thuốc chữa bệnh viêm amidan, thấp khớp, đau nhức xương, vết bầm tím và các bệnh khác.

2. Cây cảnh: Thiết mộc lan

Thiết mộc lan (Dracaena fragrans) còn được gọi là cây phất dụ thơm, cây phát tài. Đây là cây cảnh có hình dáng cao, thẳng, lá gọn gàng, mọc hướng lên trên, bản lá rộng, màu xanh bóng.

Cây cảnh: Thiết mộc lan

Vì hình dáng gọn gàng, sức sống bền bỉ, có thể sống tốt ở nhiều môi trường nên nó có nghĩa là "từng bước tiến lên".

Theo phong thủy, cây phát dụ thơm ý chỉ sự giàu sang, đem lại phúc lộc cho gia chủ. Khi chọn mua thiết mộc lan, người mua sẽ dựa vào ý nghĩa của số cành hoặc chậu.

Cụ thể: 2 cành thể hiện sự may mắn trong chuyện tình cảm; 3 cành tượng trưng cho cuộc sống bình an, ấm áp, 5 cảnh tượng trưng cho sức khỏe dồi dào; 8 cành đại diện cho sự thành đạt trong sự nghiệp và 9 cành là tiền – tài – phúc - lộc -thọ…

Theo phong thủy, cây cảnh phát dụ thơm ý chỉ sự giàu sang, đem lại phúc lộc cho gia chủ.

Nhiều người thích bày cây cảnh thiết mộc lan vừa và nhỏ ở phòng khách với giá trị làm cảnh cao. Cây cảnh này có ý nghĩa về sự bền bỉ, trường thọ và giàu có. Nó có thể bổ sung sinh khí và khí huyết cho ngôi nhà.

Cây cảnh này tỏa ra một hương thơm sảng khoái vào ban đêm và nó cũng có thể xua đuổi muỗi.

3. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là "Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand cũng có nghĩa là "Tay phật".

Cây cảnh: Phật thủ

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Có thể nói, toàn thân cây cảnh phật thủ đều là bảo bối. Rễ, thân, lá, hoa và quả của nó có thể được sử dụng cho mục đích y học. Rễ, thân và lá của cây phật thủ có tác dụng giảm đáng kể đối với bệnh viêm phế quản và hen suyễn. Thường dùng phật thủ cũng có thể kéo dài tuổi thọ.

Không có gì có hại khi trồng cây cảnh phật thủ trong nhà. Tại sao bạn không thử trồng một cây?

4. Cây cảnh: Hồng đá

Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.

Cây cảnh: Hồng đá

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ

Cây cảnh này trồng trong nhà có thể bổ sung năng lượng dương trong nhà. Khi nó đơm hoa kết trái, trên cành sẽ được bao phủ bởi những quả hồng đỏ, nhìn rất rực rỡ lễ hội.

Ngoài ra, hồng đá cũng có tác dụng dược lý. Rễ và cành của nó có thể thanh nhiệt, hoạt huyết, tiêu ứ, có tác dụng chữa bệnh xơ gan.

(Theo mins.news)