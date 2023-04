4 công nghệ không lớn ngày nay nhưng có thể sẽ trở nên khổng lồ trong 20 năm tới

Các chính phủ trên toàn thế giới đang hướng tới một tương lai xanh bằng cách khuyến khích sử dụng ô tô điện thay vì các phương tiện có động cơ đốt trong.

Đầu tư vào các công nghệ đang phát triển có thể làm tăng sự giàu có của bạn trong vòng hai thập kỷ tới. Hãy xem một số công nghệ hứa hẹn nhất sẵn sàng trở thành một phần phổ biến hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Trí tuệ nhân tạo sáng tạo

Ảnh Internet

Trong những tháng gần đây, trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI) đã đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong cuộc sống hàng ngày so với bình thường. ChatGPT đang viết lại chương trình giảng dạy và được sử dụng tại các ấn phẩm như Buzzfeed Inc, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu.

Mặc dù ChatGPT đang ngày càng trở nên nổi bật, nhưng các khía cạnh khác của lĩnh vực này vẫn chưa được báo cáo đầy đủ. Ví dụ: RAD AI là một công ty khởi nghiệp sử dụng AI tổng quát để tăng hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị với nền tảng tiếp thị AI đầu tiên trên thế giới được xây dựng để hiểu được cảm xúc. Công ty khởi nghiệp đang gây quỹ trên nền tảng đầu tư khởi nghiệp Wefunder và đã huy động được hơn 2,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư hàng ngày.

AI sáng tạo đang được sử dụng để tạo hình ảnh, tranh, bản vẽ, chuyển văn bản thành giọng nói và video đầy đủ không sử dụng gì ngoài AI. ChatGPT đang triển khai một plugin dựa trên Internet, nghĩa là ChatGPT sẽ có các tính năng tương tự như công cụ tìm kiếm để cạnh tranh với Google của Alphabet Inc và hoạt động tương tự như Bing mới của Microsoft Corp. Trang plugin của ChatGPT lưu ý rằng các công ty như Expedia Group Inc và Instacart đã nghiên cứu các giải pháp về vấn đề này.

Hơn nữa, với việc các công ty khởi nghiệp như GenesisAI tạo ra một thị trường giúp tích hợp AI vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hiện có nào, AI đã sẵn sàng trở thành một phần ngày càng nổi bật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Khám phá không gian thương mại

Trí tuệ nhân tạo AI

Năm 2021 là một năm bản lề đối với hoạt động thám hiểm không gian thương mại, với các công ty khởi nghiệp như Blue Origin LLC do Jeff Bezos hậu thuẫn và Tập đoàn Công nghệ Khám phá Không gian (SpaceX) của Elon Musk đã khởi động thành công du hành vũ trụ thương mại Virgin Galactic, được hỗ trợ bởi tỷ phú Richard Branson, cũng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên có đầy đủ phi hành đoàn đến rìa vũ trụ vào tháng 7 năm 2021.

Những công ty khởi nghiệp này đang chuẩn bị bắt đầu du hành vũ trụ thương mại vào năm 2024. Nhưng do lo ngại về suy thoái kinh tế và các vấn đề về chuỗi cung ứng, không có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. Nhiều công ty đã trì hoãn lịch trình của họ ít nhất một năm do những khó khăn kinh tế vĩ mô chồng chất.

Với mỗi vé có giá gần 500.000 USD, du lịch vũ trụ thương mại hiện chỉ dành cho những cá nhân có thu nhập cao. Nhưng bạn có thể mong đợi giá sẽ giảm trong hai thập kỷ tới, khi các công ty đầu tư mạnh để phát triển các trạm vũ trụ bền vững và cơ sở hạ tầng khác. Du hành vũ trụ được dự đoán sẽ trở nên hợp lý hơn trong vòng 15 đến 20 năm tới.

Giao diện não - máy tính (BCI) & Cải tiến não

Giao diện não – máy tính BCI

Hầu hết chúng ta đều đã nghe nói về Neuralink của Elon Musk, công ty hàng đầu về giao diện não - máy tính (BCI), nhiều tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tài chính cũng đang đổ hàng tỷ USD vào thị trường này như Bill Gates và Jeff Bezos. Các nhà đầu tư bán lẻ đã đầu tư hơn 1,2 triệu đô la vào Trubrain, một công ty khởi nghiệp tạo ra các chất bổ sung và thiết bị đeo cho sức khỏe não bộ. Và Microsoft cũng công khai nghiên cứu và phát triển nó thành BCI.

Về khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của Meta Platforms Inc vào Metaverse, mặc dù phần lớn trong số đó xoay quanh việc xây dựng các hệ thống thực tế ảo và thực tế tăng cường, nhưng điều này cũng bao gồm một lượng lớn nghiên cứu về cách thức hoạt động của bộ não nhằm mở rộng khả năng của tai nghe, có thông tin cho rằng công ty muốn mở rộng công nghệ của mình để có thể đọc hoạt động não bộ của bạn.

Cơ sở hạ tầng in 3D

Công nghệ in 3D

In 3D đã âm thầm phát triển và dần trở thành một phần phổ biến hơn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nhiều người đến bây giờ nhận ra tác động của nó, mọi thứ từ giày dép đến đồ điện tử đều được in 3D đang trở nên tiên tiến hơn đáng kể.

Hiện nay thậm chí còn có công nghệ cho các nhà in 3D. Ví dụ, Apis Cor sử dụng máy in 3D khổng lồ sử dụng hỗn hợp bê tông được cấp bằng sáng chế của họ để in những ngôi nhà có kích thước đầy đủ, công ty đã giữ kỷ lục thế giới về tòa nhà in 3D lớn nhất trên trái đất.

Nhưng có những cách sáng tạo khác mà in 3D đang đi vào cuộc sống của bạn mà thậm chí bạn có thể không biết. 3DOS đang sử dụng mạng lưới hàng chục nghìn máy in 3D trên toàn cầu để tạo ra mạng lưới hậu cần toàn cầu, bản địa hóa.

Có nghĩa là bạn có thể mua một sản phẩm trực tuyến, sau đó sản xuất nó tại nhà riêng của bạn; hoặc một người hàng xóm hoặc cơ sở địa phương có thể sản xuất nó, sau đó vận chuyển nó xuống đường thay vì đi khắp thế giới.

Việc máy in 3D có thể sản xuất hầu hết các vật liệu một cách tự động, điều này sẽ làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon và chi phí liên quan đến ngành hậu cần trị giá hàng nghìn tỷ đô la.