Tang vật ma túy giấu trong tuýp kem đánh răng được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Cục HK cung cấp

Chiều 22/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân vừa được Công an TP.HCM cho gia đình bảo lãnh về nhà.

"Các tiếp viên được phép bảo lãnh sau khi cơ quan điều tra bắt được 2 nghi can liên quan đến việc vận chuyển 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp về từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất", nguồn tin nói lý do thả tự do 4 nữ tiếp viên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 16/3, khi chuyến bay VN10 từ Pháp vừa đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cán bộ hải quan đã khám xét hành lý của 4 nữ tiếp viên.

Trong valy của Thủy và Quỳnh có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18kg; 12 hộp chứa ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất) nặng khoảng 1kg; hành lý của Ngân có 780g thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2kg thuốc lắc, 2kg ketamine và cocain.