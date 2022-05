Hải Phòng: Kiểm tra quán Pub Mlem Công an phát hiện 10 đối tượng dương tính với ma túy

Vào 0h15 ngày 15/5, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phối hợp với Công an các phường Máy Tơ và Cầu Đất kiểm tra hành chính quán Pub Mlem, ở số 75 Lương Khánh Thiện, phường cầu Đất, do Bùi Quốc Khanh, sinh 1997, ở Đằng Lâm, Hải An, làm quản lý.

Hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm lực lượng Công an kiểm tra, trong quán có 64 người. Ngoài quản lý, số nhân viên của quán là 19 người, còn lại là 43 khách (trong đó 8 bàn VIP, 1 bàn đứng, 1 quầy bar đều có khách).

Tại quán, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon chứa 3 viên nén màu tím, hình bầu dục (thuốc lắc), 1 túi nilon chứa 2 cục thảo mộc khô (cần sa), 1 bình khí NO2 (khí cười), 60 chai rượu ngoại các loại.

Qua test nhanh, lực lượng Công an xác định có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy, 1 bàn 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 1 bàn phát hiện 1 đối tượng giấu ma túy trong người.

Hiện vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về ma túy hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngô Quyền khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc.