4 tháng đầu năm, Hoài Đức phát hiện 10 cơ sở Karaoke vi phạm

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức vừa chủ trì buổi làm việc với Công an huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 4 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.



Ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Hoài Đức.

Tại hội nghị, theo báo cáo của Công an huyện Hoài Đức, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ - Ban chỉ huy Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện 177 phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Nhờ đó, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của huyện. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%, tiếp nhận 1.548 đơn tin, điều tra thụ lý 452vụ, với 735 bị can.

Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm so với nhiệm kỳ trước.

Lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Luật Cư trú 2020. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ngoài ra, BCĐ 197 huyện thường xuyên tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC…

Công an huyện Hoài Đức cũng cho biết, 4 tháng đầu năm 2023, Đảng uỷ - Ban chỉ huy Công an huyện làm tốt công tác nắm tình hình, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND huyện.

Cụ thể, trên địa bàn huyện xảy ra 40 vụ về trật tự xã hội, 4 vụ cháy (không gây thiệt hại về người), xử lý 1 vụ đăng tin giả, tin sai sự thật và phát hiện, xử lý 33 vụ vi phạm về kinh tế.

Cùng với đó, lực lượng Công an huyện đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm và các vi phạm, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ lọt tội phạm, 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá.

Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân huyện trong điều tra, xử lý tội phạm, nhất là xử lý án điểm, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận. Cũng trong 4 tháng đầu năm, Công an huyện tiếp nhận giải quyết 10.610 hồ sơ cư trú; 5.774 hồ sơ CCCD gắn chíp.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, nhắc nhở hướng dẫn 688 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra, phát hiện 10 cơ sở Karaoke vi phạm, xử lý hành chính số tiền trên 600 triệu đồng.