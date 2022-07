Trạm BTS uy hiếp dân

Ngày 11/7, ông Văn Tiến Lợi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu, hối thúc Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) tháo dỡ 4 trạm BTS đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, uy hiếp tính mạng người dân.

Bà Nguyễn Thị Thuận, vợ ông Trần Trọng Nguyên (khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà) bức xúc vì trạm BTS trong vườn nhà đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, đặc biệt lo sợ khi mưa to, gió lớn. Ảnh: N.V



Theo đó, 4 trạm BTS của Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) đã được xây dựng tại 4 nhà dân gồm: bà Trần Thị Thương (khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị), ông Trần Lương Quy (thôn Xuân Hoà, xã Trung Hải, huyện Gio Linh), ông Trần Trọng Nguyên (khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà) và ông Đinh Ngọc Quế (khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

4 trạm BTS này được Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu xây dựng từ năm 2009. Đến năm 2018 thì tạm dừng hoạt động. Từ năm 2018 đến nay, 4 trạm BTS chưa được bảo trì, bão dưỡng đánh giá an toàn định kỳ theo quy định.

4 hộ dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng, các Bộ, ban, ngành liên quan.

Trong năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu hoàn thành phá dỡ toàn bộ công trình trạm BTS đặt tại các hộ dân trước ngày 20/12/2021. Thế nhưng, đến nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Trạm BTS của Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu xuống cấp, nằm giữa khu dân cư đông đúc khiến người dân vô cùng lo sợ. Ảnh: L.T

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, vị trí 4 trạm BTS nằm trong khu dân cư đông đúc, không được bảo dưỡng, bảo trì nên đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, tính mạng, tài sản người dân và các công trình lân cận, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu khẩn trương phối hợp với các địa phương nơi có 4 trạm BTS kể trên để khoanh vùng nguy hiểm, tháo dỡ trước ngày 15/7. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự cố xảy ra.

Theo quan sát của PV, hiện các cột sắt, sợi dây cáp để giữ cột BTS ở vườn nhà ông Trần Trọng Nguyên (khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà) đã gỉ sét, có sợi đã bị đứt. Tình trạng này khiến không chỉ gia đình ông Nguyên mà hàng xóm cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

"Chúng tôi luôn sống trong cảm giác lo sợ, đặc biệt là mỗi lúc mưa to gió lớn. Nhiều lúc đang ngủ bỗng giật mình bởi ác mộng cột BTS đổ sập xuống nhà. Chúng tôi yêu cầu phía Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu tháo gỡ cột BTS ngay lập tức. Nếu công ty tiếp tục chây ì thì kính mong cơ quan chức năng có biện pháp mạnh tay, cương quyết xử lý" – bà Nguyễn Thị Thuận, vợ ông Nguyên nói.

Chờ cơ quan chủ quản?

Ông Văn Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, công ty này không trả lời dù Sở đã nhiều lần ban hành văn bản hối thúc. Phía Sở cũng không biết bất cứ ai ở công ty để gọi điện liên hệ, chỉ biết gửi văn bản đến trụ sở.

Ông Nguyễn Văn Tường – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2021 đã làm việc với phía công ty nhưng đến nay 4 trạm BTS chưa được tháo dỡ.

Văn bản lần thứ 3 của Sở Xây dựng Quảng Trị gửi các cơ quan liên quan yêu cầu khẩn cấp tháo dỡ 4 trạm BTS trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân. Ảnh: N.V

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Võ Vương Viên – Giám đốc chi nhánh miền Trung và Tây Nguyên, Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu cho biết, Công ty do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm chủ quản. Vì vậy, việc tháo dỡ 4 trạm BTS ở Quảng Trị do đơn vị này quyết định.

Khoảng tháng 8/2021, sau khi được cơ quan chủ quản quyết định cho tháo dỡ, công ty đã cử công nhân đến 4 hộ dân để tháo dỡ nhưng bị ngăn cản. Lý do là phía công ty còn nợ tiền thuê đất… của họ.

Sau khi được cơ quan chức năng vận động, nay người dân đồng ý cho tháo dỡ trạm BTS thì phía cơ quan chủ quản lại chưa hoàn thành thủ tục để quyết định cho tháo dỡ.

"Bản thân tôi đã đề xuất nhiều lần nhưng cấp trên bảo phải chờ cơ quan chủ quản quyết định" – ông Viên nói.

Ông Viên cũng cho biết thêm, toàn miền Trung có đến 23 trạm BTS chung số phận. Trong đó, có nhiều trạm BTS được người dân xoá tiền nợ thuê đất nhưng vẫn chưa thể tháo dỡ vì cơ quan chủ quản chưa quyết định.

Ông Viên buồn bã cho biết, dù đang là giám đốc chi nhánh nhưng không hề có cấp dưới. Bởi lẽ, công ty nợ lương, bảo hiểm nhiều năm nên nhân viên bỏ việc. Chỉ còn ông Viên ở lại để "làm nơi trút giận của mọi người". Bản thân ông Viên cũng bị nợ lương, bảo hiểm hơn 1 năm nay.

Lo sợ trạm BTS xuống cấp có thể đổ sập, dẫn tới những hệ luỵ nguy hiểm, ông Viên đã nhiều lần làm tờ trình, trong đó nhấn mạnh "xin miễn trừ trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra".