4 Trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM chính thức hoạt động trở lại

Cụ thể, sẽ có 3 Trung tâm đăng kiểm và 1 Chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở TP. HCM sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa nhằm phục vụ điều tra, để phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe cơ giới lưu hành của người dân từ sáng ngày 16/1.

Danh sách cụ thể gồm: Trung tâm đăng kiểm 50 - 03V, 50-03V chi nhánh, 50-05V và 50-07V với tổng số 8 dây chuyền kiểm định.

Danh sách 4 Trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị đã tiến hành kiểm tra đánh giá và kết quả cho thấy các đơn vị đăng kiểm trên đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự để hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Để phục vụ hoạt động trở lại 4 Trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã điều động 61 nhân sự (gồm đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ) đến các trung tâm đăng kiểm trên để tái hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân.

Những ngày qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để cố gắng đưa các trung tâm đăng kiểm trực thuộc Cục đang bị đóng cửa tái hoạt động trở lại. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Để có thể mở lại các trung tâm đăng kiểm trên là nhờ sự quan tâm quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ và sự tạo điều kiện từ lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP. HCM và Công an các quận, huyện của TP. HCM.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, tất cả nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe để đảm bảo đủ điều kiện lưu thông an toàn của người dân, trong bối cảnh tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đang diễn ra nghiêm trọng ở TP. HCM. Tất cả đã đồng lòng hướng tới mục tiêu duy nhất là vì dân.

Cục Đăng kiểm Việt Na, tin rằng khi hoạt động trở lại, các trung tâm đăng kiểm trên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới cho người dân, đảm bảo các phương tiện đến hạn kiểm định có thể được đăng kiểm kịp thời để đảm bảo đủ điều kiện khi lưu thông trên đường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Trước đó, nhiều người đã bày tỏ mong muốn, các phương tiện chưa kịp đăng kiểm xin được gia hạn trong thời gian ngắn. Trao đổi với PV Dân Việt, Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, gia hạn đăng kiểm phương tiện cần phải xem xe có đảm bảo kỹ thuật an toàn, trách nhiệm của chủ phương tiện, có phù hợp các quy định của pháp luật.

"Để gia hạn đăng kiểm phương tiện cần phải xem xe có đảm bảo kỹ thuật an toàn, trách nhiệm của chủ phương tiện rồi lại phải phù hợp các quy định của pháp luật", ông An nhắc lại.

Ông An cho biết thêm: "Trong trường hợp gia hạn đăng kiểm cho các phương tiện, nhưng khi tham gia giao thông, phương tiện gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm trong việc này. Đây là vấn đề cần phải xem xét nghiên cứu kỹ lượng".

Cũng theo ông An, hiện nay, chỉ có các Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội và TP.HCM một sột số tỉnh tạm dừng nghỉ thôi. Còn lại vẫn có các Trung tâm đăng kiểm hoạt động phục vụ người dân. Do đó, việc gia hạn đăng kiểm cần xem xét thận trọng hơn.

"Chúng tôi đang rà soát lại các Trung tâm đăng kiểm của Cục để tái mở lại hoạt động, thậm chí có thể trưng dụng lại các trung tâm tư nhân để tái mở lại phục vụ người dân", ông An nói về giải pháp tháo gỡ đăng kiểm.