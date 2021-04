5 loại máy nông nghiệp hàng đầu thế giới giúp canh tác hiện đại và năng suất hơn

Máy vắt sữa bò tự động

Bò là vật nuôi được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, từ lấy thịt đến sữa. Đối với việc vắt sữa bò quy mô lớn thì hàng trăm công nhân vắt sữa từ sáng đến tối là điều không thể. Mặc dù công nhân đang gắn máy bơm tự động, nhưng vẫn cần tăng hiệu quả. Vì lý do này, máy vắt sữa bò tự động đã được phát minh, hoàn toàn giải phóng sức lao động cũng như đem lại lợi nhuận bền vững cho người nông dân. Lely Astronaut A5 là chiếc máy được sử dụng nhiều nhất trên thế giới tại trang trại bò sữa và bò thịt ở 31 quốc gia. Nó được thiết kế để mang lại khả năng sử dụng lâu dài và độ tin cậy cao nhất, tạo ra trải nghiệm vắt sữa khỏe và không căng thẳng cho cả người nông dân và đàn bò của họ.

Theo dõi mọi chuyển động của bò trong quá trình vắt sữa và ở gần bầu vú, robot nhanh chóng tự điều chỉnh trong trường hợp có bất kỳ chuyển động bất ngờ nào, đảm bảo vắt sữa nhanh chóng và triệt để, ngay cả với bò cái tơ. Phun đầu vú sau khi vắt sữa, được nâng cấp với Hệ thống phát hiện đầu vú (TDS) mới giúp quét trước bầu vú trước khi phun, đảm bảo vệ sinh bầu vú tối ưu đồng thời hạn chế nguy cơ ô nhiễm. Giao diện người dùng trực quan giúp cho việc vắt sữa tự động trở nên rõ ràng và dễ sử dụng cho mọi người. Từ lần vắt sữa đầu tiên của con bò đến quá trình bảo dưỡng hàng ngày, tất cả thông tin liên quan đều có sẵn trên một trang duy nhất. Các hành động tức thì, chẳng hạn như phân bổ nguồn cấp dữ liệu, định tuyến dành riêng cho từng bò và các tác vụ bảo trì hàng ngày, chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Máy thu hoạch ô liu

Quả ô liu là một trong những loại quả rất tốt cho sức khỏe và được lựa chọn vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, quả này lại mọc trên cây, khiến chúng vô cùng khó thu hoạch. Do vậy, hiện nay người ta đã sáng chế ra máy thu hoạch quả ô liu có tên Sigma Speedy Olive Harvester. Người nông dân hiện sử dụng máy hái ô liu để rung cây, thả ô liu và thu gom chúng tại một địa điểm tập trung. Sigma Speedy Olive Harvester sử dụng hệ thống rung tần số cao làm tăng đáng kể việc tách quả khỏi cây và giảm thời gian tác động của rung so với cùng một cây. Hệ thống rung gắn thiết bị tự chặn do SICMA phát triển, giúp đầu rung tự dừng. Ô được kết nối với tay đòn máy, với hệ thống kết nối và tháo lắp nhanh chóng, qua đó người dùng có thể nhanh chóng kết nối hoặc tháo ô để đạt được điều kiện làm việc lý tưởng. Máy có thể hoạt động trong không gian rất hẹp nhờ hệ thống lái 360 °.

Máy làm cỏ tự động theo hàng

Những cánh đồng phát triển kèm theo việc cỏ dại và các loài xâm lấn phá hủy cây trồng cũng phát triển theo, như vậy dễ gây mất mùa và người nông dân có thể bị phá sản. Do vậy, người nông dân đã nhận thức được việc làm cỏ là một phần quan trọng để đảm bảo cho một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, sử dụng thuốc diệt cỏ, hay thuốc trừ sâu bọ thì họ lại phải chịu trách nhiệm về những hóa chất có thể gây hại ẩn bên trong. Do đó, máy làm cỏ tự động theo hàng - Robocrop InRow Weeder được thiết kế để tiêu diệt cỏ dại một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không lo làm hỏng cây trồng ban đầu. Robocrop InRow Weeder sử dụng kỹ thuật phân tích hình ảnh video Robocrop đã được thử nghiệm để xác định vị trí các cây riêng lẻ nhằm loại bỏ cỏ dại khỏi hàng xen kẽ và quan trọng là trong hàng cây trồng giữa các cây. Với độ chính xác đạt được ở khoảng cách 8 mm so với thân cây, cho phép chiếc máy kiểm soát toàn bộ cỏ dại trên đồng ruộng. Robocrop InRow Weeder có thể làm sạch cỏ theo 20 hàng, với độ bao phủ 6m trên 1 giây. Chính vì thế, nó cung cấp cho người nông dân khả năng kiểm soát cỏ dại với chi phí thấp hơn so với lao động thủ công truyền thống đắt đỏ.

Máy thu hoạch khoai tây

Khoai tây là loại rau ăn củ, có nghĩa là phải đào rất nhiều đất mới thu hoạch được. Chiếc máy thu hoạch khoai tây sẽ xới đất xung quanh khoai tây và nâng chúng lên khỏi mặt đất. Đây chỉ là một chiếc máy nhỏ nhưng hiện nay đã có máy thu hoạch khoai tây bằng công nghệ của máy kéo ở quy mô lớn hơn.

Máy thu hoạch và tách cà rốt

Giống như khoai tây, các loại rau củ rất khó thu hoạch và cà rốt cũng không ngoại lệ. Máy kéo thu hoạch cà rốt có thể nói là một loại máy thông minh nhất trong số các máy liệt kê ở đây với quy mô đơn giản nhưng chất lượng lại tuyệt vời. Trước kia để thu hoạch cà rốt người ta cần tới hàng trăm công nhân để đào đất lấy củ. Nhưng bây giờ chỉ với Dewulf GKIIISE - 3-row trailed thì người nông dân mới biết được cách tăng hiệu quả của quá trình thu hoạch là như thế nào. GKIIISE là máy gặt nâng hàng tự hành 3 hàng với bộ phận "gai hái" kết hợp sức mạnh cho phép thu hoạch trong điều kiện đồng ruộng khó khăn với sản lượng công suất cao. Với chiếc máy này, bạn có thể thu hoạch 4 - 5 ha mỗi ngày. Nhờ "gai hái" khổng lồ, bạn có một sản phẩm hoàn toàn sạch ngay từ đồng ruộng. Máy gặt được trang bị băng tải xả rộng 800 mm. Ở cuối băng tải được lắp đặt một bộ phân phối, đảm bảo phân phối đều cho thang máy xả.