Theo UBND quận Đống Đa, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song vượt lên khó khăn, thách thức, quận Đống Đa đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.



6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của quận Đống Đa duy trì đà tăng trưởng.

Trong đó, Đảng bộ quận lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng chống dịch, đặc biệt đợt bùng phát dịch bệnh Covid - 19 lần thứ tư được Quận uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

Qua đó, đã góp phần kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống của nhân dân; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Quận này cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của quận duy trì đà tăng trưởng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 16/6/2022 là gần 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 51% dự toán thành phố và quận giao.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. Quận đã xử lý 2.391 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, quận ban hành 4 quyết định xử lý 3 công trình sai phép, 1 công trình không phép và 4 công trình vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Ban hành Quyết định việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Nam Đồng.

Tập trung xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 84 đường Láng (phường Ngã Tư Sở).

Đặc biệt, trong quý I/2022, khi dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao (gần 54.000 ca), quận đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các phương án, kịch bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở, vật chất, hậu cần, nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch.