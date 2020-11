7 cán bộ nguyên là Công an phường ở TP.HCM vừa bị bắt đối hình phạt bao năm tù?

Như Dân Việt đã đưa tin, mới đây, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 7 bị can nguyên là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.



7 bị can nguyên là cán bộ công an phường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra, công an xác định, C. và M. đã có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

7 cán bộ nguyên là Công an phường ở TP HCM vừa bị bắt có thể đối diện với hình phạt tù. Ảnh minh hoạ.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, trong một vụ án hình sự mà khởi tố, bắt tạm giam đến 7 cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà là chuyện chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý các đối tượng về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản như những thông tin ban đầu cơ quan chức năng công bố là cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Hành vi của các đối tượng không chỉ lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà còn có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, bỏ lọt tội phạm.

Bởi vậy, ngoài tội danh vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra sẽ làm rõ những hành vi khác có liên quan. Nếu hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội danh khác sẽ xử lý thêm các bị can về tội danh đó.

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015, với mức phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là tù chung thân.

"Như vậy, với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên và chiếm đoạt tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì các đối tượng trong vụ án nêu trên có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 6 năm đến 13 năm tù", luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính Pháp.

Ngoài tội danh này, các đối tượng sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và chiếm đoạt tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc, có thể lên đến 13 năm tù cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, ngoài hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nêu trên các đối tượng trong vụ việc có hành vi nhận hối lộ nữa hay không. Trường hợp hành vi thể hiện là nhận tài sản để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa tài sản các đối tượng sẽ bị xử lý thêm về tội "nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ Luật hình sự 2015.

Còn đối tượng đưa tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "đưa hối lộ" theo quy định tại điều 364 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" theo quy định của Bộ Luật hình sự 2015. Mức phạt thấp nhất của tội danh này 1 năm tù, cao nhất là 15 năm tù.

Theo luật sư Cường, với hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, các đối tượng trong vụ án có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" theo quy định tại điều 375 Bộ Luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù.