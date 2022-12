7 cây cảnh điềm lành, đặt trong nhà đem lại vận may, nhà giàu rất thích trồng

Mẹ thích trồng rau ở nhà còn tôi thích trồng cây cảnh nên thường xuyên xảy ra tranh chấp. Nhưng từ khi tôi nhường ban công cho mẹ còn mình lên trồng hoa, cây cảnh trên sân thượng thì tranh chấp cũng ít đi nhiều.



Mẹ tôi là xuất thân từ nông thôn, có lối sống truyền thống. Mỗi lần tôi mang về nhà một loài hoa, cây cảnh mà tôi thích thì mẹ tôi lại nhận xét hoa này không tốt, cây kia không nên giữ…

Các quan niệm của mẹ đều xuất phát từ "phong thủy", nghĩ rằng trong nhà nên trồng một số cây cảnh, loại hoa phong thủy sẽ tốt hơn là những cây cảnh mang ý nghĩa xấu.

Còn tôi thì không tin vào điều này, chỉ cần thích là mang về trồng. Thực tế, tôi cũng nuôi rất nhiều cây cảnh phong thủy với những ý nghĩa tốt đẹp.

Những cây cảnh phong thủy chiêu tài, hút lộc, cầu bình an, may mắn cho gia đình rất được mọi người ưa thích, đặc biệt là những gia đình giàu có. Tôi nghĩ rằng những cây cảnh, loài hoa tốt lành này có thể có ý nghĩa "hút vận may" khi được đặt ở nhà.

Dưới đây là 7 cây cảnh phong thủy rất được nhà giàu ưa chuộng.

Cây cảnh phát tài phát lộc

Cây cảnh phát tài phát lộc (tên tiếng Anh là Lucky bamboo có nghĩa là tre may mắn) có ý nghĩa giàu có, thịnh vượng. Chỉ với cái tên với lời cầu chúc may mắn, tài lộc thì cây cảnh phát tài phát lộc đương nhiên trở thành cây cảnh được ưa thích của nhiều người.

Đây là loại cây tốt lành được nhiều người ưa thích, ngay cả nhà giàu cũng ưa chuộng. Trong phong thủy, khi trồng cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà thì Thần Tài gõ cửa, may mắn chạm ngõ, gia đình vượng khí, phát lộc.

Vẻ ngoài của nó cũng cao ráo, xanh tốt quanh năm, dễ nuôi, có thể trồng thủy canh hoặc trồng đất.

Cây cảnh lan Ý

Lan Ý này có ý nghĩa vô cùng tốt lành, được nhiều người ưa thích. Cây cảnh lan ý rất hữu ích trong việc thanh lọc không khí, thích hợp để đặt ở góc làm việc.

Theo quan niệm phong thủy, loại cây này còn có khả năng cân bằng tinh thần và thể chất, giúp người sở hữu xây dựng được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Ngoài ra, cây cảnh lan ý tượng trưng cho sự bình yên, thuận hòa. Nhiều gia chủ đặt cây lan ý trong nhà với mong muốn gia đình sẽ hòa thuận, bớt xích mích. Đây cũng là loài cây đón tài lộc, thịnh vượng. Do đó, bạn có thể trồng cây lan ý ở bất cứ nơi nào trong căn nhà.

Cây cảnh: Vạn niên thanh

Cây cảnh vạn niên thanh (tên tiếng Anh là Dieffenbachia Amoena), thuộc họ Ráy (Araceae). Vẻ ngoài rực rỡ, sang trọng của nó khiến nhiều gia đình giàu có đều yêu thích trồng trong nhà hoặc sân vườn.

Mặc dù cây cảnh này không dễ chăm sóc, người bận rộn sẽ không thích trồng nhưng với gia đình giàu có, có người chuyên nghiệp chăm sóc cây cảnh thì không có vấn đề gì.

Trong phong thủy, vạn niên thanh trong nhà tức là thu hút tài lộc, may mắn và thịnh vượng đến cho gia chủ. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Ngoài ra, cây cảnh này được xem như những "máy lọc không khí mini" giúp cho không gian xung quanh trong lành, tốt cho sức khỏe hơn. Với những gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện tử thì vạn niên thanh còn hấp thụ bức xạ không tốt từ máy tính, lò vi sóng, wifi,…

Cây cảnh: Dứa nến cảnh

Dứa cảnh nến (Tillandsia imperalis) hay còn gọi là cây ngôi sao đỏ, cây ngọn lửa đỏ, cây phong lộc hoa. Mmàu hoa đỏ như lửa của nó tràn đầy sự may mắn và lễ hội.

Nó không chỉ thích hợp để tự trồng mà còn thích hợp cho việc khai trương và tân gia của mọi người. Nhưng nó là một loài hoa có ý nghĩa tuyệt vời. Mẹ tôi khẳng định đây là hoa phong thủy rất tốt.

Vì vậy, cây cảnh này được nhiều người chọn làm cây cảnh trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán, khai trương, cưới hỏi. Lá của nó có màu xanh bóng quanh năm và hoa trên đỉnh có màu đỏ lễ hội rực rỡ.

Chỉ tiếc là hoa "may mắn" chỉ nở một lần trong đời. Muốn ngắm hoa dứa nến cảnh thì bạn phải ươm giống cây mới. Nếu bạn không có kỹ năng này thì bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ người giàu, mỗi năm mua vài chậu mới về đặt trong nhà.

Bạn có thể trồng cả ban công cây cảnh sống đời mà không lo trùng lặp các loại

Cây cảnh: Sống đời

Cây cảnh sống đời hay trường thọ (Kalanchoe) là cây cảnh đặc biệt ưa thích của các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vì nở rộ đúng vào dịp lễ hội này, đồng thời có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp.

Bất cứ ai cũng sẽ thích những bông hoa tượng trưng cho sự trường thọ, tốt lành. Có rất nhiều loài sống đời với màu sắc và hình dáng phong phú, bắt mắt. Nếu bạn thích trồng hoa sống đời, bạn có thể trồng hàng chục loại trên ban công nhà mình mà không bị trùng lặp.

Cây cảnh sống đời không chỉ tượng trưng cho điềm lành mà còn có sức sống mãnh liệt. Nó sẽ không dễ chết và nó là một bông hoa trường thọ thực sự. Cây cảnh này rất dễ sống, chỉ cần đặt ở ban công mà không cần chăm bón gì nhiều, đến kỳ ra hoa sẽ nở 1 cách tự nhiên, đúng chuẩn "hoa lười".

Ngày Tết gia đình thường đặt cây sống đời như lời cầu mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó là ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Cây cảnh: Kim ngân

Ai cũng thích làm giàu, ai cũng thích trồng cây kim ngân. Trồng cây cảnh này trong nhà khá dễ dàng. Chỉ cần biết cách tưới nước cho nó là cây cảnh sẽ sống tốt.

Trong gia đình có một chậu cây cảnh kim ngân sẽ có ý nghĩa chiêu tài, hút lộc. Nhìn những chiếc lá xanh mướt, bừng bừng sức sống của nó bạn cũng thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có thêm động lực kiếm tiền, cứ thế tự nhiên giàu lên.

Bộ rễ của cây cảnh kim ngân không khỏe. Nhớ là đất trồng trong chậu phải tơi xốp và thoáng khí. Thà khô hơn ướt, không tưới bừa bãi, không phơi nắng, chỉ cần đặt ở phòng khách là được.

Cây cảnh: Kim tiền

Ý nghĩa của cây cảnh kim tiền thực sự rất nhiều. Có cây cảnh này trong nhà sẽ thu hút của cải và thịnh vượng. Đặt cây cảnh ở cửa hàng thì kinh doanh phát đạt, một vốn bốn lời.

Những chiếc lá giống như đồng xu, giống như những chuỗi tiền treo trong nhà, có ý nghĩa "tiền đẻ ra tiền", cầu mong gia chủ giàu có, thịnh vượng.

Cây cảnh kim tiền không khó nuôi. Nó cũng rất thu hút ánh nhìn dù bạn đặt ở vị trí nào trong nhà. Cây cảnh này phù hợp đặt ở phòng khách. Nó không chỉ chịu được khô hạn mà còn chịu được bóng râm và cằn cỗi. Không có gì để nói về khả năng thích ứng của nó.

Cây cảnh này có thể được nuôi dưỡng ở bất cứ đâu, phát triển rất mạnh mẽ. Ai lại không thích một loài cây tràn đầy sức sống chứ!

Ai cũng thích trồng cây cảnh có ý nghĩa tốt lành trong nhà

Nhiều người tin tưởng vào "cây phong thủy". Nói thẳng ra. đây là một loại tâm lý "tự kỷ ám thị", biểu đạt nội tâm của mình thông qua những cây cảnh.

Ngay cả những người bạn không tin vào những điều này, đôi khi họ cũng sẽ chọn những cây cảnh có tên gọi "cầu tài lộc", tươi tắn, giàu sức sống với hy vọng sẽ mang may mắn, thịnh vượng đến với gia đình.

(Theo Inf.news)