Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD như thế nào trong vụ chuyến bay giải cứu?

Nội dung được nêu tại kết luận do Cơ quan An ninh điều tra ban hành ngày 3/4, đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "Đưa – Nhận – Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh.

Theo kết luận, khi dịch Covid-19 bùng phát, các bị can trong vụ lợi dụng "chuyến bay giải cứu" để trục lợi. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của người dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc nhận hối lộ 280.000 USD.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác của mình, giúp các doanh nghiệp được phê duyệt "chuyến bay giải cứu" rồi nhận hối lộ 280.000 USD.

Cụ thể, ông Linh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, trình Phó thủ tướng phê duyệt các chuyến bay cho cơ quan, tổ chức. Biết việc này, một số doanh nghiệp đã tìm gặp Linh, đặt vấn đề nhờ cấp phép các chuyến bay.

Với Công ty Lữ Hành Việt, doanh nghiệp này tiếp cận ông Linh vào tháng 1/2021, khi Chính phủ đang thực hiện giãn, hoãn các chuyến bay đưa công dân về nước. Do vậy, vị cựu Trợ lý nói khi nào có chủ trương nối lại chuyến bay sẽ thông báo.

Tháng 3 cùng năm, bị can Linh chủ động gặp lãnh đạo Công ty Lữ Hành Việt, đặt vấn đề giúp đỡ với giá 10.000 USD/chuyến bay. Tổng cộng, vị này đã giúp Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay và nhận hối lộ 180.000 USD.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Linh còn nhận 100.000 USD từ bị can Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty ATA và Công ty Investco sau khi những đơn vị này được phê duyệt 10 chuyến bay.

Ông Linh bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 với hình phạt tối đa là tử hình. Tuy vậy, ông được cơ quan điều tra đánh giá đã "nhận thức hành vi phạm tội của mình", tích cực hợp tác, ăn năn hối cải… và gia đình ông đã nộp 4,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả.