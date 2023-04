"Nhóm lợi ích" kiếm chác ngàn USD từ những chuyến bay giải cứu đồng bào

Thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19, Bộ Công an uỷ quyền cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận, xem xét, đề xuất, cho ý kiến về việc phê duyệt hoặc không phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay của Bộ Ngoại giao, phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng cách ly y tế tại địa phương.

Tháng 6/2021, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phân công bị can Trần Văn Dự chịu trách nhiệm duyệt, ký các văn bản trả lời Bộ Ngoại giao cho ý kiến về kế hoạch tổ chức chuyến bay "combo". Phòng Tham mưu được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản để bị can Trần Văn Dự duyệt, ký.

Tại Phòng Tham mưu, bị can Vũ Anh Tuấn với chức năng, nhiệm vụ là Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đã chỉ đạo bị can Vũ Sỹ Cường (thành viên Tổ tham mưu) nghiên cứu, đề xuất và soạn thảo văn bản trình bị can Vũ Anh Tuấn duyệt, ký nháy trước khi trình bị can Trần Văn Dự ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao.

Từ trái sang, các bị can Trần Văn Dự, Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Công an



Cơ quan điều tra phát hiện ba người đã tạo thành "một nhóm lợi ích", trong đó ông Tuấn được giao liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chi 50-200 triệu đồng trên một chuyến bay hoặc 500.000-1.500.000 đồng một hành khách, tùy thời điểm.

Doanh nghiệp nào không chấp nhận "chung chi", ông Tuấn sẽ gây khó dễ bằng cách không cho tổ chức chuyến bay hoặc trả lời vào sát ngày, cơ quan điều tra chỉ ra và cho rằng đây là hành vi nhũng nhiễu này, ép doanh nghiệp chi tiền hối lộ.

Ông Tuấn còn phối hợp với ông Phạm Trung Kiên (thư ký của một thứ trưởng Bộ Y tế) để gợi ý doanh nghiệp chi tiền nếu muốn được Bộ Y tế trả lời nhanh và ngược lại. Nhiều lần, ông Tuấn trực tiếp nhận tiền hối lộ hoặc chỉ đạo ông Cường nhận tiền thay mà không báo cáo ông Dự.

Cuối tháng 6/2021, khi bà Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Masterlife, nộp hồ sơ xin tổ chức chuyến bay combo, ông Tuấn đề xuất ông Dự ký văn bản "chưa cho cấp phép". Khi bà Xa đặt vấn đề thông qua Cường, ông Tuấn đưa ra giá một triệu đồng một hành khách, tương đương 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) một chuyến bay.

Bị can Xa sau đó phải chi 20.000 USD (khoảng 463 triệu đồng). Số tiền này, ông Tuấn giữ lại 9.000 USD và chia cho Cường 11.000 USD. Sau lần trót lọt này, ông Tuấn gọi trực tiếp bà Xa yêu cầu những lần xin cấp phép sau phải làm việc trực tiếp với mình, ra giá 200 triệu đồng một chuyến bay.



Ngã giá xong, ông Tuấn và Cường đã tham mưu cho ông Dự duyệt, ký 8 văn bản gửi Bộ Ngoại giao chấp nhận cho doanh nghiệp được tham gia tổ chức chuyến bay.

Quá trình điều tra xác định, thông thường, ba bị can Dự, Tuấn, Cường sẽ cùng bàn bạc, tổng hợp tiền để chia. Tuy nhiên có những lúc ba người tự nhận tiền riêng rẽ của doanh nghiệp mà không thông báo cho nhau biết.

Kết quả điều tra xác định, bị can Vũ Anh Tuấn đã nhận hối lộ 46 lần với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng, Trần Văn Dự nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng, Vũ Sỹ Cường đã nhận hối lộ hơn 9,3 tỷ đồng.

Ngày 3/4, cả 3 cựu cán bộ công an bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".