7 phim Hàn Quốc khán giả không thể bỏ lỡ dịp đầu năm 2022

Sau một thời gian tương đối yên ắng (từ đầu năm 2022 đến trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), các bộ phim Hàn Quốc hấp dẫn sẽ "đổ bộ" lên màn ảnh vào tháng 2 tới đây. Một số bộ phim lãng mạn dành cho phụ nữ cũng như hàng loạt các "siêu phẩm" hành động, bí ẩn để chiều lòng cánh đàn ông. 7 bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2022.

Twenty-Five Twenty-One

Poster phim "Twenty-Five Twenty-One". (Ảnh sưu tầm)

Kim Tae-ri trong bộ phim "Mr. Sunshine" và Nam Joo-hyuk của "Start-Up" cùng bắt tay tham gia bộ phim hài lãng mạn "Twenty-Five Twenty-One". Kim đóng vai Na Hee-do, một ngôi sao trường trung học nhưng "bơ vơ" khi đội bóng đột ngột bị giải tán trong một cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, cô ấy đã vượt qua khó khăn của mình và trở thành một thành viên của đội tuyển quốc gia.

Cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng là Baek Yi-jin do Nam Joo-hyuk thủ vai, công việc kinh doanh của gia đình anh bị phá sản. Đột nhiên, Yi-jin trước đây giàu có buộc phải điều chỉnh lối sống nghèo hơn và bắt đầu làm việc bán thời gian để trang trải cho việc học của mình. Sau đó, anh trở thành một phóng viên thể thao của một tờ báo truyền hình lớn.

Forecasting Love and Weather

Dàn diễn viên trẻ trong phim "Forecasting Love and Weather".

Nam diễn viên đang ở đỉnh cao của "Sweet Home", Song Kang sẽ bắt đầu bộ phim truyền hình thứ năm của mình chỉ trong 14 tháng vào tháng 2/2022. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim lãng mạn mới của đài JTBC có tên "Forecasting Love and Weather", bộ phim mới nhất của đạo diễn Cha Young-hoon "Khi Hoa trà nở".

Trong câu chuyện tình yêu kinh điển này, Song sẽ kết hợp với nữ diễn viên "Thợ săn thành phố" Park Min-young tkể về những nhân viên tại Cục Khí tượng Hàn Quốc và cuộc sống tình yêu của họ.

Cùng xuất hiện trong chương trình còn có Yoon Park (You Are My Spring) và Yura của nhóm nhạc K-pop Girl's Day.

Thirty Nine

Son Ye Jin quay trở lại màn ảnh cùng Jeon Mi-do và Kim Ji-hyun.

Ngôi sao của "Crash Landing on You", Son Ye Jin sẽ trở lại màn ảnh vào tháng Hai này trong bộ phim truyền hình "Thirty Nine" với vai bác sĩ da liễu Cha Mi-jo. Cô xuất thân từ một gia đình khá giả và điều hành một phòng khám ở Gangnam, Seoul.

Bộ phim sẽ ghi lại cuộc sống và tình bạn của cô với hai phụ nữ 39 tuổi khác - huấn luyện viên diễn xuất Jung Chan-yooung, do Jeon Mi-do của "Hospital Playlist" và "Hometown Cha Cha Cha" của Kim Ji-hyun trong vai Jang Joo-hee, một người quản lý mỹ phẩm tại một cửa hàng bách hóa.

Grid

Bộ phim ma mị "Grid". (Ảnh sưu tầm)

Disney + sẽ giới thiệu bộ phim kinh dị hành động có yếu tố siêu nhiên "Grid" vào tháng 2/2022. Nữ diễn viên Lee Si-young của "Sweet Home" vào vai một hồn ma đã cứu nhân loại vào năm 1997 và nhanh chóng biến mất. Hai thập kỷ rưỡi sau, một hồn ma khác xuất hiện giữa loài người, nhưng lần này tạo điều kiện cho một kẻ giết người hàng loạt trốn thoát.

Diễn viên "Watcher" và thành viên ban nhạc 5urprise Seo Kang-joon, Kim A-joong (200 Pounds Beauty) và Kim Mu-yeol, người đang đóng một lúc 2 bộ phim truyền hình vào tháng Hai với "Juvenile Justice" đều cho thấy mỗi nhân vật trong phim đang tìm cách truy tìm ma vì lý do riêng của họ.

A Business Proposal

Kim Se-jeong cuối cùng cũng trở lại màn ảnh.

Ngôi sao của "The Uncanny Counter", Kim Se-jeong cuối cùng cũng trở lại màn ảnh, cùng với Ahn Hyo-seop của "Lovers of the Red Sky", trong bộ phim lãng mạn mới của đài SBS "A Business Proposal". Kim đóng vai Shin Ha-ri, một phụ nữ độc thân làm việc văn phòng. Bạn của Ha-ri là Young-seo, con gái của một giám đốc điều hành công ty, yêu cầu cô đóng giả mình trong một buổi hẹn hò giấu mặt.

Ha-ri xuất hiện nhưng bị sốc khi phát hiện ra Kang Tae-mu (Ahn), chủ tịch công ty riêng của cô, đang ngồi đối diện với mình. Cô ấy mong đợi một lời từ chối nhanh chóng, nhưng cô ấy ít biết rằng Tae-mu chán ngán chuyện hẹn hò đã quyết định kết hôn với bất kỳ ai mà anh ấy phải đối mặt trong buổi gặp gỡ tiếp theo.

Kill Hell

Kill Hell sẽ ra mắt vào tháng 2/2022. (Ảnh sưu tầm)

Thế giới mua sắm tại nhà sẽ là bối cảnh cho câu chuyện về sự tham vọng tàn nhẫn trong bộ phim truyền hình mới "Kill Heel" của đài tvN. Trung tâm của bộ phim là ba người phụ nữ, Woo-hyun (Kim Ha-neul), Ki Mo-ran (Lee Hye-young) và Bae Ok-sun (Kim Sung-ryoung).

Woo-hyun có thành tích trung bình khi dẫn chương trình mua sắm tại nhà nhưng muốn vươn cao hơn trong sự nghiệp. Mo-ran là Phó Chủ tịch đáng sợ và được kính trọng của mạng lưới, còn Ok-sun là người dẫn chương trình mua sắm được yêu mến, nhưng cố che giấu tính cách bí mật đằng sau vẻ ngoài hào hoa của mình.

Juvenile Justice

"Juvenile Justice" sẽ được công chiếu trên Netflix. (Ảnh sưu tầm)

Nữ diễn viên "Signal Kim" Hye Soo sẽ ra mắt Netflix với tư cách là một thẩm phán trong bộ phim pháp lý "Juvenile Justice". Từ đạo diễn "Life", Hong Jong-chan, chương trình có Kim vào vai Sim Eun-seok, một thẩm phán ưu tú, một nạn nhân của tội phạm vị thành niên khi còn trẻ, nuôi dưỡng trong lòng sự chán ghét đối với những kẻ phạm tội trẻ tuổi.

Tuy nhiên, một ngày nọ, cô thấy mình được giao nhiệm vụ làm việc cho Tòa án vị thành niên địa phương, nơi cô bắt đầu hành trình công lý theo cách riêng của mình đối với những tội phạm vị thành niên khi bạo lực thanh thiếu niên bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.

Các bạn diễn của Kim bao gồm Kim Mu-yeol (On the Line), Lee Sung-min (The Spy Gone North) và Lee Jung-eun của "Parasite".