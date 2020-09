8 tuyệt chiêu làm nước chấm thịt nướng chua, cay, ngọt, mặn ngon "quên sầu"

Với các cách làm nước chấm thịt nướng thơm ngon dưới đây, bạn hoàn toàn có thể khiến người thân và bạn bè phải kinh ngạc đấy.

1. Cách làm nước chấm thịt nướng sốt me chua cay



Nguyên liệu cần có

- Me chín: 300g

- Nước mắm: 50ml (1 thìa canh)

- Đường trắng: 200g (2 thìa canh)

- Tương ớt: 30g

- Ớt tươi xay nhuyễn: 1 thìa

- Nước lọc: 300ml

Các bước thực hiện

- Đem me ngâm với nước ấm trong 15 phút cho mềm ra, sau đó dùng thìa dầm nát để tách bỏ thịt me ra khỏi vỏ và hạt. Lọc lấy phần nước cốt me qua rây lọc.

- Cho nước cốt me cùng với các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào cùng một nồi để đun sôi.

- Đảo nhẹ nhàng với lửa vừa cho đến khi hỗn hợp nước chấm sệt lại, có mùi thơm thì tắt bếp, không được để bị cháy.

2. Cách làm nước chấm thịt nướng Hàn Quốc chuẩn vị

Nguyên liệu cần có

- Tương ớt Hàn Quốc (Gochujang): 2 thìa canh

- Tương đậu nành Hàn quốc (Doenjang): 2 thìa canh

- Dầu mè: 2 thìa cà phê

- Đường: 2 thìa canh

- Tỏi băm: 1 thìa

- Hành tây băm: 1/2 củ

- Mè rang: 1 thìa canh

Các bước thực hiện

- Trộn 2 loại tương Hàn Quốc với nhau và cùng với tỏi băm, hành tây băm, đường, dầu mè.

- Trộn đều hỗn hợp với nhau sao cho hòa tan, tiến hành nếm thử để xem đã đạt độ cay như ý muốn hay chưa. Nếu chưa thì cho thêm tương ớt Hàn Quốc vào.

- Cuối cùng rắc mè rang lên trên nước chấm và thưởng thức.

3. Cách làm nước chấm thịt nướng Nhật Bản

Nguyên liệu cần có

- Nước tương (xì dầu) Nhật Bản: 150ml

- Đường nâu: 120g

- Rượu mirin của Nhật: 50ml (nồng độ 10-15%)

- Mật ong: 1 thìa canh

- Dầu mè: 1 thìa canh

- Tỏi băm: 1 thìa

- Gừng tươi băm: 1 thìa

- Bột năng hoặc bột bắp: 15g

- Nước lọc: 60-80ml

Các bước thực hiện

- Trộn đều nước tương Nhật Bản cùng rượu Mirin và đường nâu với nhau cho hòa tan.

- Kế đến cho hỗn hợp này vào nồi để đun sôi cùng với các nguyên liệu còn lại. Đảo đều tay với lửa vừa cho đến khi hỗn hợp đã nóng thì bạn cho bột năng hoặc bột bắp pha với nước lọc để đổ vào.

- Tiếp tục đảo đều cho đến khi hỗn hợp nước chấm sệt lại và sánh mịn thì tắt bếp, múc ra để thưởng thức với thịt nướng.

4. Cách làm nước chấm thịt nướng kiểu Thái

Nguyên liệu cần có

- Chanh: 3 quả

- Đường trắng: 1 thìa canh

- Nước mắm: 50ml (1 thìa canh)

- Nước lọc: 100ml (3 thìa canh)

- Tỏi băm: 1 thìa

- Ớt băm: 1 thìa

Các bước thực hiện

- Chanh cắt làm đôi rồi vắt lấy nước cốt, loại bỏ hạt.

- Cho nước mắm, nước lọc và đường vào một cái bát rồi khuấy đều lên cho đường tan.

- Cuối cùng bạn cho tỏi, ớt băm cùng với nước cốt chanh vào, trộn đều lên là bạn đã hoàn thành nước chấm thịt nướng kiểu Thái rồi. Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể tăng, giảm độ mặn, ngọt tùy thích.

5. Cách làm nước chấm thịt nướng sốt tiêu đen

Nguyên liệu cần có

- Tiêu đen: 1 thìa (hoặc tùy theo khẩu vị của bạn)

- Rượu trắng: 1 thìa

- Nước lọc: 1 bát con

- Đường: 1 thìa canh

- Dầu hào: 1 thìa

- Giấm ăn: ½ thìa canh

- Xì dầu: ½ thìa canh

- Tỏi băm: 1 thìa

- Hành tím băm: 1 thìa

- Gừng tươi băm: 1 thìa

- Cà chua: 1 quả (thái hạt lựu)

- Bột năng: 15g (1 thìa)

Các bước thực hiện

- Phần tiêu đen bạn chia làm 2 phần nhỏ: 1 phần đem xay nhuyễn, 1 phần đem đập dập.

- Cho dầu hào, xì dầu, rượu, nước lọc, giấm ăn vào cùng một cái bát rồi trộn đều lên với nhau.

- Kế đến bạn cho bột năng vào hỗn hợp trên rồi tiếp tục trộn cho đến khi hỗn hợp sánh mịn lại là được.

- Đổ hỗn hợp vào chảo để đun nóng, tiếp tục cho gừng, hành tím, cà chua thái hạt lựu và tỏi băm vào đun cùng với lửa nhỏ.

- Đun đến khi hỗn hợp chín hoàn toàn, sệt lại thì tắt bếp, sau đó bạn đổ nốt 2 phần tiêu đen ban đầu vào để trộn đều. Như vậy là nước chấm thịt nướng đã hoàn chỉnh.

6. Cách làm nước chấm thịt nướng bằng xì dầu cơ bản

Nguyên liệu cần có

- Xì dầu: 2 thìa canh

- Đường: ½ thìa canh

- Bột năng: 1 thìa cà phê

- Tỏi băm: 1 thìa

- Ớt băm: 1 thìa

- Dầu mè: 1 thìa

- Hành tím băm: 1 thìa

- Nước mỡ từ thịt: ½ bát con

Các bước thực hiện

- Phi thơm hành tỏi băm, sau đó đổ xì dầu, đường, dầu mè, nước mỡ từ thịt vào cùng để đun sôi.

- Pha bột năng vào cùng với một chút nước thành hỗn hợp sền sệt, sau đó đổ vào chảo đun hỗn hợp nguyên liệu ở trên.

- Khuấy đều tay cho hỗn hợp hòa tan và trở nên hơi sệt lại thì tắt bếp, múc ra bát rồi cho ớt băm vào để thưởng thức.

7. Cách làm nước chấm thịt nướng với mù tạt chua ngọt

Nguyên liệu cần có

- Mù tạt: 1 thìa canh

- Chanh tươi: 2 quả

- Gừng tươi băm: 1 thìa

- Tỏi băm: 1 thìa

- Ớt bột: 1 thìa

- Giấm ăn: 2 thìa

- Đường: 3 thìa

- Nước mắm: 3 thìa canh

- Nước lọc: 2 thìa canh

- Mè rang: 1 thìa

Các bước thực hiện

- Chanh tươi bổ đôi rồi vắt lấy nước cốt.

- Cho hỗn hợp nguyên liệu ở trên vào cùng một cái bát tô rồi trộn đều lên với nhau cho hòa tan.

- Cuối cùng cho nước cốt chanh và mè rang vào để thưởng thức. Lưu ý rằng bạn nên tùy chỉnh lượng nước đưa vào hỗn hợp để giúp hỗn hợp có độ sệt như ý.

8. Cách làm nước chấm thịt nướng sốt bơ trứng béo ngậy

Nguyên liệu cần có

- Lòng đỏ trứng gà: 2 quả

- Bơ tươi: 250g

- Giấm ăn: 1 thìa canh

- Đường: 1 thìa

- Muối: 1 thìa

- Tiêu: 1 thìa

- Hẹ, ngò, ngải thơm: tùy lượng ăn

Các bước thực hiện

- Hẹ, ngò và ngải thơm rửa sạch, sau đó đem cắt thật nhỏ. Ướp hỗn hợp rau với 1 thìa canh giấm rồi để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút.

- Cho 2 lòng đỏ trứng vào nồi, sau đó đổ bơ, đường, muối, tiêu vào rồi đun nóng hỗn hợp cho chín đều.

- Đổ tiếp hỗn hợp rau đã ướp giấm vào và đun thêm khoảng 2 phút cho hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp. Múc ra bát và thưởng thức.