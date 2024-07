Danh sách 9 Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh được điều động làm Giám đốc Sở, Bí thư Huyện ủy và các vị trí

Thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ các cấp Hội Nông dân Việt Nam ngày càng được nâng cao về trình độ, chất lượng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; được cấp uỷ, chính quyền địa phương tin tưởng và đánh giá cao. 6 tháng đầu năm 2024 đã có 9 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành được luân chuyển, điều động sang các chức vụ mới, quan trọng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 3, khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chuyển công tác.

Danh sách 9 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành được điều động, bổ nhiệm là:

1. Ông Nguyễn Văn Nhiên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang từ tháng 6/2024.

2. Ông Đinh Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 từ tháng 6/2024.

3. Ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang từ tháng 1/2024.

4. Bà Nguyễn Thanh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 3, TP Hồ Chí Minh từ tháng 2/2024.

5. Bà Phạm Lệ Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 3/2024.

6. Ông Trần Xuân Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh Hà Giang từ tháng 3/2024.

7. Ông Lê Văn Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình từ tháng 4/2024.

8. Bà Lại Thị Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk từ tháng 5/2024.

9. Ông Phùng Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 7/2024.

Ông Đinh Hồng Thái - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định: "Hội Nông dân là môi trường để cán bộ rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, cống hiến và trưởng thành".

Phát biểu tại hội nghị, đại diện cho các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Đinh Hồng Thái - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định: "Hội Nông dân là môi trường để cán bộ rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, cống hiến và trưởng thành. Công tác ở Hội Nông dân là trường học gắn liền giữa thực tiễn sinh động và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Ông Đinh Hồng Thái cũng gửi lời cảm ơn các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam đã luôn chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ hội viên nông dân, cán bộ Hội Nông dân các cấp để đề ra nhiệm vụ công tác Hội Nông dân thiết thực, phù hợp, sát cơ sở.

"Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam luôn là trung tâm đoàn kết, cầu nối liên kết Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cả nước và các ban đơn vị Trung ương Hội thành khối thống nhất, cùng hành động thực hiện nhiệm vụ chung. Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, từng Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành phố để tạo những điểm nhấn trong hoạt động và phát huy thế mạnh từng khu vực, từng tỉnh" - ông Đinh Hồng Thái nói.

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Báo NTNN/Dân Việt, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố luôn quan tâm, giúp đỡ, phối hợp để chúng tôi trưởng thành. Chúng tôi luôn tin tưởng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam luôn đạt nhiều kết quả và xứng đáng là trung tâm đoàn kết giai cấp nông dân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp" - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đinh Hồng Thái nói.