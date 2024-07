Đi thăm mô hình nuôi lợn, trồng dưa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ấn tượng vì hiệu quả kinh tế rất cao

Ngày 3/7, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

"Một số mô hình chúng tôi đi thăm, bà con nông dân với những định hướng đưa những kỹ thuật mới vào sản xuất rất hiệu quả. Từ những mô hình không quá lớn, nhưng hiệu quả đầu tư phải nói là rất cao" - bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhận định.

Nuôi lợn, trồng dưa thu lãi hàng trăm triệu đồng



Với diện tích 4.000m2, gồm 6 sào đất chuyển đổi của gia đình và phần đất công thuê của địa phương, từ năm 2016, gia đình anh Nguyễn Văn Công ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng khu trang trại vườn - ao - chuồng quy củ, bài bản.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cùng ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quế Võ và lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Quế Võ thăm mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh của gia đình anh Nguyễn Văn Công ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Vốn là kỹ sư chăn nuôi lại có thời gian đi làm thuê cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, anh Công đã học hỏi và đúc rút được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào mô hình chăn nuôi lợn của gia đình. Với quy mô 30 con lợn nái sinh sản, 200 lợn thương phẩm và giá lợn cao như hiện nay, mỗi năm gia đình có thể thu lãi khoảng 700 triệu đồng. Cùng với đó, gia đình anh còn thu lãi 100 triệu đồng từ nuôi cá và thu hoạch cây ăn quả.

Một trong những yếu tố đem lại hiệu quả chăn nuôi cao cho gia đình là việc chủ động nguồn giống tốt và đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh. "Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi thì vấn đề phòng dịch là yếu tố sống còn của trang trại. Để đảm bảo yếu tố phòng dịch, mình làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại và kiểm soát chặt chẽ người ra vào trang trại" - anh Công chia sẻ

Theo anh Công, mô hình chăn nuôi khép kín này cần nguồn vốn đầu tư rất lớn để xây dựng chuồng trại, mua thức ăn, con giống. "Với quy mô 30 nái, 200 thịt, vốn đầu tư chuồng trại, con giống lên tới tiền tỷ"- anh Công nói và cho biết để gia đình có nguồn vốn lớn đầu tư ngay như vậy là rất khó nên gia đình đang phải vay mượn thêm từ người quen và một quỹ hỗ trợ với tổng cộng khoảng 300 triệu đồng.

Ở địa bàn phường Cách Bi bên cạnh, trên diện tích 5.000m2 anh Nguyễn Đức Huy ở khu phố Vân Xá cũng mạnh dạn đầu tư gần 4 tỷ đồng làm 5 khu nhà lưới trồng dưa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi năm anh Huy xuống giống trồng 3 vụ dưa lưới Nhật và 1 vụ dưa chuột.

Một vụ trồng dưa Nhật trong nhà lưới, gia đình anh Nguyễn Đức Huy ở khu phố Vân Xá, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thu lãi từ 250-300 triệu đồng. Ảnh: Khương Lực

"Hiện tại, gia đình tôi đang thu hoạch lứa dưa Nhật với giá bán 45.000 đồng/kg đối với quả đạt tiêu chuẩn từ 1,5-2kg" - anh Huy nói và cho biết gia đình đang thuê 4 lao động cùng với sự góp công sức của bố mẹ và anh em trong nhà. Với giá bán như hiện nay, gia đình anh Huy dự kiến thu lãi từ 250-300 triệu đồng/vụ dưa. Đây là mức thu nhập rất cao đối với sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Hướng tới sản xuất, chế biến nông sản an toàn

Quy mô công nghiệp và tốc độ đô thị hóa ở thị xã Quế Võ nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Lao động từ các nơi về Bắc Ninh sinh sống và làm việc rất đông, dẫn tới nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, nông sản an toàn ngày càng lớn.

Với dây chuyền thiết bị hiện đại, Công ty TNHH thực phầm an toàn Linh Đăng (Linh Đăng Foods) hiện đang sản xuất 17 sản phẩm chế biến sẵn, trong đó có 3 sản phẩm: xúc xích, lạp xưởng và dồi sụn đang được công ty đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP. Ảnh: Khương Lực

Anh Phan Duy Thơ (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH thực phầm an toàn Linh Đăng (Linh Đăng Foods), thành viên Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu" thị xã Quế Võ giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chế biễn sẵn với Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết. Ảnh: Khương Lực

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cùng ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quế Võ và lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Quế Võ đi thăm và chụp hình tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH thực phầm an toàn Linh Đăng (Linh Đăng Foods). Ảnh: Khương Lực

Nắm bắt xu hướng, nhu cầu về tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt là các sản phẩm chế biến, anh Phan Duy Thơ - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH thực phầm an toàn Linh Đăng (Linh Đăng Foods), thành viên Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu" thị xã Quế Võ đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất, cung cấp thực phẩm chế biến sẵn: giò, chả, xúc xích, lạp xưởng, gà ủ muối...

"Hiện công ty đang sản xuất 17 sản phẩm chế biến sẵn, trong đó có 3 sản phẩm: xúc xích, lạp xưởng và dồi sụn đang được công ty đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP" - anh Thơ nói và cho biết hiện sản phẩm của công ty đã được bán trong siêu thị, căng tin, bếp ăn của Canon Việt Nam; Hệ thống siêu thị Hasu Mart và các cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Với slogan "sạch từ tâm", Linh Đăng Foods kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt quy trình sản xuất để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, từ việc nhập100% sản phẩm sạch, nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo an toàn thực phẩm tới các khâu chế biến, đóng gói và bảo quản đều khép kín nhằm cung cấp các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn chất lượng, an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng.

Khẳng định các mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm trên địa bàn thị xã Quế Võ ngày càng hoạt động có hiệu quả, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết các chủ doanh nghiệp, trang trại, hội viên nông dân trên địa bàn bước đầu đã nắm bắt, tận dụng được những cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, nhất là trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư vào chế biến sâu.

"Một số mô hình chúng tôi đi thăm, bà con nông dân với những định hướng đưa những kỹ thuật mới vào sản xuất rất hiệu quả. Từ những mô hình không quá lớn, nhưng hiệu quả đầu tư phải nói là rất cao" - bà Tuyến nói và mong muốn các mô hình này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, góp phần tạo ra những sản phẩm rau, quả, thực phẩm an toàn cho cả người sản xuất và tiêu dùng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hội viên nông dân.