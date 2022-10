Tại hội nghị, ông Kiều Đình Cảnh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 12 (cơ quan thường trực BCĐ 389 quận) đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn.



UBND quận Thanh Xuân ghi nhận kết quả hoạt động của BCĐ 389 quận.

Theo đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận, Đội Quản lý thị trường số 12 chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, UBND 11 phường triển khai quyết liệt và thực hiện tốt công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Việc kiểm tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Theo đó, số vụ kiểm tra là 210 vụ, tăng 10% so cùng kỳ năm 2021, phát hiện, xử lý 193 vụ, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền thu phạt hơn 2,6 tỷ đồng, tăng 115% so cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, phối hợp 74 vụ kiểm tra đột xuất với các cơ quan chức năng khác. Trong đó có 7 vụ việc chuyển hình sự và 64 vụ xử phạt vi phạm hành chính.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 389 quận đã khen thưởng đối với 10 cá nhân có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2022.

Ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quận Thanh Xuân yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND 11 phường tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Cụ thể là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để phát sinh điểm nóng, kho, bãi, điểm tập kết, trung chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... trên địa bàn quản lý.

Xác định rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, UBND 11 phường để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp, kéo dài hoặc để phát sinh điểm nóng nhưng không có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, dứt điểm, hiệu quả; xử lý kịp thời, công khai, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh, xuất nhập khẩu, người tiêu dùng và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.