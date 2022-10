Theo báo cáo, tổng thu trên toàn địa bàn quận Thanh Xuân 9 tháng năm 2022 thực hiện được 3.900,9 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán pháp lệnh (DTPL), tăng 21,1% so với cùng kỳ. Tổng số thu do Chi cục Thuế quận Thanh Xuân quản lý 9 tháng năm 2022 thực hiện được 2.726,9 tỷ đồng, đạt 85,1% DTPL, tăng 18,7% so cùng kỳ.

Quận Thanh Xuân: 9 tháng thu ngân sách hơn 3.900 tỷ đồng

Về kết quả một số khoản thu, sắc thuế trọng yếu: Thu ngoài quốc doanh, toàn quận 9 tháng năm 2022 thực hiện được 2.438,6 tỷ, đồng đạt 93,1% DTPL, tăng 27,8% so với cùng kỳ; Thu thuế TNCN toàn quận 9 tháng năm 2022 thực hiện được 742,8 tỷ đồng đạt 123,6% DTPL, tăng 45,7% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 9 tháng năm 2022 thực hiện 56,4 tỷ đồng đạt 21,1% DTPL, bằng 34,2% so với cùng kỳ; Thu tiền thuê đất, 9 tháng năm 2022 thực hiện được 115,8 tỷ đồng, đạt 44,5% DTPL, tăng 50% so với cùng kỳ...

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh thường xuyên, rà soát các nguồn nợ có khả năng thu đến thời điểm hiện tại, triển khai đồng bộ các giải pháp để có kế hoạch đôn đốc thu kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng mới phát sinh.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng và phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, các phòng, ban ngành trên địa bàn quận cùng phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu.