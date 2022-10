9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của Mỹ Đức đạt 9.551 tỷ đồng

UBND huyện Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.



Tại hội nghị, ông Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện tăng trưởng cao 9,2% so cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất đạt 9.551 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2022, bức tranh kinh tế của huyện Mỹ Đức có những điểm sáng mới.

Sản lượng lương thực cả năm đạt 101.079 tấn. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh về tỷ trọng ngành, chiếm 46,2%. Chỉ số cải các hành chính được nâng cao xếp thứ 11 toàn thành phố.

Huyện đã chỉ đạo tốt việc xây dựng NTM nâng cao ở 3 xã. Chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thành công lễ giao nhận quân, Đại hội TDTT huyện và nhất là gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân.

Huyện cũng chỉ đạo các ngành, các xã vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng...Công tác chỉnh trang, duy trì hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tích cực, đạt hiệu quả cao. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được tập trung chỉ đạo và giải quyết theo quy định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp ở trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại hạn chế, đó là là công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm. Thu ngân sách thuế còn gặp nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt kết quả cao.

Với tinh thần dân chủ, quyết liệt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022.

Cụ thể là quyết tâm hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch để tăng nguồn thu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ GPMB và ra quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không phối hợp kiểm đếm tài sản trên đất để thực hiện công tác GPMB triển khai thực hiện dự án.

Về sản xuất nông nghiệp, đề nghị các phòng ban tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về đê điều, công trình thủy lợi. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Đôn đốc 3 xã sớm hoàn thành xây dựng NTM nâng cao .Về thuế, tài chính cần tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ.

Chỉ đạo chi ngân sách đúng luật, hiệu quả kịp thời. Về văn hóa xã hội, yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan có chức năng đẩy nhanh công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Về an ninh trật tự xã hội, cần tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh ổn định, giảm thiểu các vụ tai nạn xảy ra. Tăng cường công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân.